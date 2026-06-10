Рейтинг@Mail.ru
Стармер потребует от сторонников его соперников уйти в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 10.06.2026
Стармер потребует от сторонников его соперников уйти в отставку, пишут СМИ

FT: Стармер потребует от министров, поддерживающих соперников, уйти в отставку

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер потребует от министров уйти в отставку, если они поддержат его соперников в борьбе за пост премьера.
  • Энди Бернхэм собрал необходимое количество голосов от членов парламента, чтобы бросить вызов Стармеру.
ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребует от министров уйти в отставку, если они планируют поддержать его соперников в борьбе за пост премьера, сообщает издание Financial Times.
"Кир Стармер планирует сказать министрам уйти в отставку, если они поддержат (мэра Манчестера – ред.) Энди Бернхэма или другого соперника в борьбе за лидерство в Лейбористской партии", - говорится в статье.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Стармер назвал инцидент с попыткой обезглавливания в Белфасте кошмарным
9 июня, 16:51
Как сообщает издание со ссылкой на источники, Бернхэм уже собрал необходимое количество голосов, 81, от членов парламента, чтобы бросить вызов Стармеру. По мнению одного высокопоставленного партийного чиновника, нынешний премьер не будет вступать в борьбу и уйдет с поста. Однако если Стармер решит бороться за кресло премьера, это вызовет "масштабные политические потрясения", пишет газета.
Ранее опрос компании YouGov, проведенный в середине мая, показал, что Бернхэм, считающийся ключевым соперником Стармера, обогнал его в рейтинге популярности среди лейбористов и является фаворитом на пост главы партии.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Дмитриев допустил, что политика Стармера может привести к революции
9 июня, 14:53
 
В миреВеликобританияМанчестерКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала