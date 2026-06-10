Стармер потребует от сторонников его соперников уйти в отставку, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кир Стармер потребует от министров уйти в отставку, если они поддержат его соперников в борьбе за пост премьера.
- Энди Бернхэм собрал необходимое количество голосов от членов парламента, чтобы бросить вызов Стармеру.
ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребует от министров уйти в отставку, если они планируют поддержать его соперников в борьбе за пост премьера, сообщает издание Financial Times.
"Кир Стармер планирует сказать министрам уйти в отставку, если они поддержат (мэра Манчестера – ред.) Энди Бернхэма или другого соперника в борьбе за лидерство в Лейбористской партии", - говорится в статье.
Как сообщает издание со ссылкой на источники, Бернхэм уже собрал необходимое количество голосов, 81, от членов парламента, чтобы бросить вызов Стармеру. По мнению одного высокопоставленного партийного чиновника, нынешний премьер не будет вступать в борьбу и уйдет с поста. Однако если Стармер решит бороться за кресло премьера, это вызовет "масштабные политические потрясения", пишет газета.
Ранее опрос компании YouGov, проведенный в середине мая, показал, что Бернхэм, считающийся ключевым соперником Стармера, обогнал его в рейтинге популярности среди лейбористов и является фаворитом на пост главы партии.