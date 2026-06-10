Стармер потребует от сторонников его соперников уйти в отставку, пишут СМИ

Как сообщает издание со ссылкой на источники, Бернхэм уже собрал необходимое количество голосов, 81, от членов парламента, чтобы бросить вызов Стармеру. По мнению одного высокопоставленного партийного чиновника, нынешний премьер не будет вступать в борьбу и уйдет с поста. Однако если Стармер решит бороться за кресло премьера, это вызовет "масштабные политические потрясения", пишет газета.