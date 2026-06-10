Иран поразил 70 процентов целей во время атаки на базы США, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран поразил 70% намеченных целей во время атаки на базы США на Ближнем Востоке, утверждает иранское агентство Fars со ссылкой на военный источник.
- Баллистические ракеты и беспилотники Ирана смогли преодолеть системы ПВО на базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне.
ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Иран поразил 70% намеченных целей во время атаки на базы США на Ближнем Востоке, утверждает иранское агентство Fars со ссылкой на военный источник.
"Семьдесят процентов целей были успешно поражены в ходе сегодняшней операции", - говорится в сообщении.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache. Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке.
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