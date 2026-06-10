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Иран поразил 70 процентов целей во время атаки на базы США, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2026
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10:06 10.06.2026
Иран поразил 70 процентов целей во время атаки на базы США, пишут СМИ

Fars: Иран поразил 70% намеченных целей во время атаки на базы США

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран поразил 70% намеченных целей во время атаки на базы США на Ближнем Востоке, утверждает иранское агентство Fars со ссылкой на военный источник.
  • Баллистические ракеты и беспилотники Ирана смогли преодолеть системы ПВО на базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне.
ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Иран поразил 70% намеченных целей во время атаки на базы США на Ближнем Востоке, утверждает иранское агентство Fars со ссылкой на военный источник.
"Семьдесят процентов целей были успешно поражены в ходе сегодняшней операции", - говорится в сообщении.
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Агентство уточняет, что баллистические ракеты и беспилотники Ирана смогли преодолеть системы ПВО на базе США Аль-Азрак в Иордании, Али ас-Салем в Кувейте и базе Пятого флота США в Бахрейне.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache. Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке.
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