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В Словакии заявили, что Украине не стать членом ЕС еще 20 лет - РИА Новости, 10.06.2026
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03:15 10.06.2026
В Словакии заявили, что Украине не стать членом ЕС еще 20 лет

Словацкий политик Слота: Украине не стать членом ЕС еще 20 лет

© AP Photo / Denes ErdosСотрудник полиции на пункте пропуска на границе Словакии
Сотрудник полиции на пункте пропуска на границе Словакии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Сотрудник полиции на пункте пропуска на границе Словакии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Украине не стать членом Евросоюза еще по меньшей мере 20 лет, заявил РИА Новости лидер словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
"Эта активность по приему Украины в Евросоюз – чистая пропаганда для обманутых и слепых избирателей в странах ЕС. Украина не станет членом ЕС еще минимум ближайшие 20 лет", - сказал собеседник агентства.
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Как отметил политик, Украина не соответствует условиям для вступления в ЕС, а речи европейских политиков о ее быстрой интеграции – ложь.
"Заявления лидеров Евросоюза о том, что будет какое-то быстрое вступление Украины в Европу – это все обман. Обман не только избирателей в ЕС, но и обман людей, которые все еще живут на Украине", - подчеркнул он.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
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