В Словакии заявили, что Украине не стать членом ЕС еще 20 лет

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Украине не стать членом Евросоюза еще по меньшей мере 20 лет, заявил РИА Новости лидер словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
Как отметил политик, Украина не соответствует условиям для вступления в ЕС, а речи европейских политиков о ее быстрой интеграции – ложь.
"Заявления лидеров Евросоюза о том, что будет какое-то быстрое вступление Украины в Европу – это все обман. Обман не только избирателей в ЕС, но и обман людей, которые все еще живут на Украине", - подчеркнул он.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.