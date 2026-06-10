МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Украине не стать членом Евросоюза еще по меньшей мере 20 лет, заявил РИА Новости лидер словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.

Как отметил политик, Украина не соответствует условиям для вступления в ЕС, а речи европейских политиков о ее быстрой интеграции – ложь.