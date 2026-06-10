Рейтинг@Mail.ru
Швыдкой: Европа занимает неразумную позицию, не начиная диалог с Россией - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:12 10.06.2026
Швыдкой: Европа занимает неразумную позицию, не начиная диалог с Россией

РИА Новости: Европа занимает неразумную позицию, считает Швыдкой

© РИА Новости / Александр НатрускинМихаил Швыдкой
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Михаил Швыдкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Швыдкой заявил, что Европа занимает неразумную позицию, не начиная культурный диалог с Россией.
  • Спецпредставитель президента РФ сообщил о угрозах физической расправы в адрес комиссара и участников российского павильона на Венецианской биеннале, а также о давлении на руководство мероприятия с целью закрытия российской программы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Европа занимает неразумную позицию, не начиная культурный диалог с Россией, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Ранее спецпредставитель президента РФ заявлял, что комиссару и участникам российского павильона на Венецианской биеннале поступали угрозы физической расправы, а на руководство мероприятия оказывалось давление, чтобы закрыть российскую программу, как будто она "грозит Европе разрушением".
"В Европе занимают, с моей точки зрения, абсолютно неразумную позицию, не начиная настоящий диалог в сфере культуры, но это их выбор", - сказал Швыдкой, комментируя взаимодействие России с европейскими странами в сфере культуры.
Конфликт вокруг участия России в биеннале современного искусства вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. На фоне полемики жюри исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. В конце апреля жюри биеннале ушло в отставку, а Фонд выставки принял решение о проведении церемонии награждения, ранее запланированной на 9 мая, в воскресенье, 22 ноября.
Российский павильон на Венецианской биеннале современного искусства - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Участникам российского павильона на Венецианской биеннале поступали угрозы
15 мая, 06:34
 
КультураРоссияЕвропаИталияМихаил Швыдкой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала