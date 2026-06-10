Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Швыдкой заявил, что Европа занимает неразумную позицию, не начиная культурный диалог с Россией.
- Спецпредставитель президента РФ сообщил о угрозах физической расправы в адрес комиссара и участников российского павильона на Венецианской биеннале, а также о давлении на руководство мероприятия с целью закрытия российской программы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Европа занимает неразумную позицию, не начиная культурный диалог с Россией, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"В Европе занимают, с моей точки зрения, абсолютно неразумную позицию, не начиная настоящий диалог в сфере культуры, но это их выбор", - сказал Швыдкой, комментируя взаимодействие России с европейскими странами в сфере культуры.
Конфликт вокруг участия России в биеннале современного искусства вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. На фоне полемики жюри исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. В конце апреля жюри биеннале ушло в отставку, а Фонд выставки принял решение о проведении церемонии награждения, ранее запланированной на 9 мая, в воскресенье, 22 ноября.