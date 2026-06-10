Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве. Архивное фото

Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве

Экс-разведчик рассказал, зачем в Европе выдумывают войну против России

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что политики в Европе выдумывают войну против РФ, чтобы скрыть свои провалы.

По словам Риттера, гипотетический год начала конфликта — это просто цифра для оборонной промышленности, не основанная на реальной угрозе со стороны России.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Политики в Европе выдумывают войну против РФ, чтобы скрыть свои провалы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.

"Это выдуманная угроза, это не вопрос национальной безопасности. Это вопрос индивидуальной политической устойчивости и выживаемости политической и экономической элиты Европы , которой нужна война, чтобы оправдать свои провалы", - сказал Риттер

По словам собеседника агентства, придуманный европейскими политиками гипотетический год начала конфликта - это просто цифра для оборонной промышленности.