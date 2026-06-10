Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что политики в Европе выдумывают войну против РФ, чтобы скрыть свои провалы.
- По словам Риттера, гипотетический год начала конфликта — это просто цифра для оборонной промышленности, не основанная на реальной угрозе со стороны России.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Политики в Европе выдумывают войну против РФ, чтобы скрыть свои провалы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.
По словам собеседника агентства, придуманный европейскими политиками гипотетический год начала конфликта - это просто цифра для оборонной промышленности.
"Это чисто политический, экономический вопрос. Он не основан на какой-либо реальной угрозе со стороны России", - сказал Риттер.