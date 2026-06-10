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Экс-разведчик рассказал, зачем в Европе выдумывают войну против России - РИА Новости, 10.06.2026
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01:01 10.06.2026
Экс-разведчик рассказал, зачем в Европе выдумывают войну против России

Риттер: политики в Европе выдумали угрозу войны с Россией, скрывая свои провалы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАмериканский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве
Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что политики в Европе выдумывают войну против РФ, чтобы скрыть свои провалы.
  • По словам Риттера, гипотетический год начала конфликта — это просто цифра для оборонной промышленности, не основанная на реальной угрозе со стороны России.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Политики в Европе выдумывают войну против РФ, чтобы скрыть свои провалы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.
"Это выдуманная угроза, это не вопрос национальной безопасности. Это вопрос индивидуальной политической устойчивости и выживаемости политической и экономической элиты Европы, которой нужна война, чтобы оправдать свои провалы", - сказал Риттер.
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По словам собеседника агентства, придуманный европейскими политиками гипотетический год начала конфликта - это просто цифра для оборонной промышленности.
"Это чисто политический, экономический вопрос. Он не основан на какой-либо реальной угрозе со стороны России", - сказал Риттер.
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