Краткий пересказ от РИА ИИ
- Окончательное содержание нового пакета антироссийских санкций Евросоюза может измениться.
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не раз угрожал наложить вето на антироссийские санкции.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Окончательное содержание нового пакета антироссийских санкций Евросоюза может измениться, сообщает издание EUobserver.
"Окончательный санкционный список может измениться до того, как он будет принят", - говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо не раз угрожал наложить вето на антироссийские санкции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.