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Содержание пакета санкций ЕС против России может измениться, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2026
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13:52 10.06.2026
Содержание пакета санкций ЕС против России может измениться, пишут СМИ

EUobserver: содержание нового пакета санкций ЕС против РФ может измениться

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Окончательное содержание нового пакета антироссийских санкций Евросоюза может измениться.
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не раз угрожал наложить вето на антироссийские санкции.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Окончательное содержание нового пакета антироссийских санкций Евросоюза может измениться, сообщает издание EUobserver.
"Окончательный санкционный список может измениться до того, как он будет принят", - говорится в публикации.
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Издание подчеркивает, что ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо не раз угрожал наложить вето на антироссийские санкции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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В миреСловакияРоссияРоберт ФицоВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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