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ЕР проработала с правительством запрос на летний отдых детей участников СВО - РИА Новости, 10.06.2026
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21:14 10.06.2026
ЕР проработала с правительством запрос на летний отдых детей участников СВО

Якушев: ЕР проработала с кабмином запрос на летний отдых детей участников СВО

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкФлаг с символикой партии "Единая Россия"
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Единая Россия» предварительно проработала с кабмином запрос на более масштабный охват летним оздоровительным отдыхом детей участников СВО.
  • Правительство готово поддержать предложение о дополнительном выделении 3 миллиардов рублей на данное направление.
  • Выделение средств позволит увеличить количество отдыхающих детей в этом году еще на 40 тысяч.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Единая Россия" предварительно проработала с кабмином запрос на более масштабный охват летним оздоровительным отдыхом детей участников СВО, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
В среду президент России Владимир Путин собрал совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ходе совещания Якушев отметил, что при общении членов партии с гражданами возник запрос на более масштабный охват летним оздоровительным отдыхом детей участников спецоперации, детей из многодетных семей, а также из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
"Мы этот вопрос предварительно, Владимир Владимирович, проработали с правительством. Правительство готово поддержать наше предложение о дополнительном выделении 3 миллиардов рублей на данное направление, что позволит увеличить количество отдыхающих ребятишек в этом году еще на 40 тысяч", - сказал Якушев в ходе совещания.
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