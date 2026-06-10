ЕР проработала с правительством запрос на летний отдых детей участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Единая Россия» предварительно проработала с кабмином запрос на более масштабный охват летним оздоровительным отдыхом детей участников СВО.
- Правительство готово поддержать предложение о дополнительном выделении 3 миллиардов рублей на данное направление.
- Выделение средств позволит увеличить количество отдыхающих детей в этом году еще на 40 тысяч.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Единая Россия" предварительно проработала с кабмином запрос на более масштабный охват летним оздоровительным отдыхом детей участников СВО, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
В среду президент России Владимир Путин собрал совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ходе совещания Якушев отметил, что при общении членов партии с гражданами возник запрос на более масштабный охват летним оздоровительным отдыхом детей участников спецоперации, детей из многодетных семей, а также из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
"Мы этот вопрос предварительно, Владимир Владимирович, проработали с правительством. Правительство готово поддержать наше предложение о дополнительном выделении 3 миллиардов рублей на данное направление, что позволит увеличить количество отдыхающих ребятишек в этом году еще на 40 тысяч", - сказал Якушев в ходе совещания.