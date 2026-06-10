ЕР проработала с правительством запрос на летний отдых детей участников СВО

"Мы этот вопрос предварительно, Владимир Владимирович, проработали с правительством. Правительство готово поддержать наше предложение о дополнительном выделении 3 миллиардов рублей на данное направление, что позволит увеличить количество отдыхающих ребятишек в этом году еще на 40 тысяч", - сказал Якушев в ходе совещания.