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Экспорт продукции АПК Подмосковья в Белоруссию вырос на 25% - РИА Новости, 10.06.2026
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Новости Подмосковья
 
17:35 10.06.2026
Экспорт продукции АПК Подмосковья в Белоруссию вырос на 25%

Экспорт продукции АПК Подмосковья в Белоруссию за первый квартал вырос на 25%

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВыращивание огурцов
Выращивание огурцов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Московской области в Белоруссию в первом квартале 2026 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
За первые три месяца 2026 года Подмосковье отгрузило в республику более 58 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Рост обусловлен увеличением поставок по нескольким ключевым направлениям. Объемы экспорта продуктов переработки фруктов, овощей и орехов выросли на 18%. Поставки кондитерских изделий увеличились на 17%. Рост в сегменте кормов для животных составил почти 80%.
Стабильное развитие торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь подчеркивает устойчивость агропромышленного сектора Подмосковья и его готовность к расширению присутствия на международных рынках, отмечают в пресс-службе.
Отмечается, что по итогам 2025 года Белоруссия заняла первое место по импорту подмосковной продукции АПК.
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