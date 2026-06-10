Экспорт продукции АПК Подмосковья в Белоруссию вырос на 25%

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Московской области в Белоруссию в первом квартале 2026 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

За первые три месяца 2026 года Подмосковье отгрузило в республику более 58 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Рост обусловлен увеличением поставок по нескольким ключевым направлениям. Объемы экспорта продуктов переработки фруктов, овощей и орехов выросли на 18%. Поставки кондитерских изделий увеличились на 17%. Рост в сегменте кормов для животных составил почти 80%.

Стабильное развитие торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь подчеркивает устойчивость агропромышленного сектора Подмосковья и его готовность к расширению присутствия на международных рынках, отмечают в пресс-службе.