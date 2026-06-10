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Названа средняя стоимость эскимо в России - РИА Новости, 10.06.2026
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05:15 10.06.2026
Названа средняя стоимость эскимо в России

Порция эскимо в этом году обходится россиянам в среднем в 136 рублей

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкЛиния по производству шоколадных эскимо-мороженое
Линия по производству шоколадных эскимо-мороженое - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Линия по производству шоколадных эскимо-мороженое. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя стоимость порции эскимо в этом году составила 136 рублей.
  • Средняя стоимость фруктового льда — 51 рубль, мороженого в вафельном стаканчике — 64 рубля, мороженого-сэндвича — 111 рублей, большой порции мороженого в ведерке или в ванночке — 571 рубль.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Порция эскимо в этом году обходится россиянам в среднем в 136 рублей, выяснили для РИА Новости эксперты аналитического центра компании "Атол".
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"Средняя стоимость эскимо составила 136 рублей за порцию" - сообщают аналитики, проанализировав обезличенные данные продаж по 2,3 миллиона чеков с января по май текущего года.
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Авторы исследования отмечают, что с наступлением лета россияне все активнее покупают это лакомство.
Фруктовый лед в среднем обходился россиянам в 51 рубль за порцию.
Мороженое в вафельном стаканчике чаще всего покупали в среднем за 64 рубля, а мороженое-сэндвич – за 111 рублей.
Любители запасаться холодной сладостью заранее, в свою очередь, приобретали большую порцию мороженого в ведерке или в ванночке в среднем за 571 рубль.
Всемирный день мороженого отмечается 10 июня, в честь предполагаемого начала его массовых продаж в США в 1786 году.
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