Краткий пересказ от РИА ИИ Средняя стоимость порции эскимо в этом году составила 136 рублей.

Средняя стоимость фруктового льда — 51 рубль, мороженого в вафельном стаканчике — 64 рубля, мороженого-сэндвича — 111 рублей, большой порции мороженого в ведерке или в ванночке — 571 рубль.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Порция эскимо в этом году обходится россиянам в среднем в 136 рублей, выяснили для РИА Новости эксперты аналитического центра компании "Атол".

« "Средняя стоимость эскимо составила 136 рублей за порцию" - сообщают аналитики, проанализировав обезличенные данные продаж по 2,3 миллиона чеков с января по май текущего года.

Авторы исследования отмечают, что с наступлением лета россияне все активнее покупают это лакомство.

Фруктовый лед в среднем обходился россиянам в 51 рубль за порцию.

Мороженое в вафельном стаканчике чаще всего покупали в среднем за 64 рубля, а мороженое-сэндвич – за 111 рублей.

Любители запасаться холодной сладостью заранее, в свою очередь, приобретали большую порцию мороженого в ведерке или в ванночке в среднем за 571 рубль.