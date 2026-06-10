Четыре пешехода, сбитые автобусом в Екатеринбурге, скончались на месте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
- В результате аварии четыре пешехода, включая ребенка, погибли на месте.
- Водители транспортных средств не пострадали, с ними работают следственные органы.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Четыре пешехода, сбитых на тротуаре автобусом в Екатеринбурге, скончались на месте, сообщил заместитель начальника регионального управления Госавтоинспекции Денис Митряшов.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще три человека госпитализированы. Водители транспортных средств не пострадали, с ними работают следственные органы.
"Впоследствии столкновения (с легковушкой – ред.) водитель автобуса "Паз" выезжает на тротуар, где сбивает пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончались четыре пешехода, три пешехода доставлены в центральную городскую больницу", - сказал Митряшов журналистам, добавив, что следственно-оперативная группа выясняет дальнейшие подробности аварии.