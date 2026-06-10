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Четыре пешехода, сбитые автобусом в Екатеринбурге, скончались на месте - РИА Новости, 10.06.2026
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22:59 10.06.2026 (обновлено: 23:06 10.06.2026)
Четыре пешехода, сбитые автобусом в Екатеринбурге, скончались на месте

Четыре пешехода, сбитые автобусом в Екатеринбурге, скончались на месте ДТП

© Фото : МЧС РоссииДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео
ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : МЧС России
ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
  • В результате аварии четыре пешехода, включая ребенка, погибли на месте.
  • Водители транспортных средств не пострадали, с ними работают следственные органы.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Четыре пешехода, сбитых на тротуаре автобусом в Екатеринбурге, скончались на месте, сообщил заместитель начальника регионального управления Госавтоинспекции Денис Митряшов.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще три человека госпитализированы. Водители транспортных средств не пострадали, с ними работают следственные органы.
"Впоследствии столкновения (с легковушкой – ред.) водитель автобуса "Паз" выезжает на тротуар, где сбивает пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончались четыре пешехода, три пешехода доставлены в центральную городскую больницу", - сказал Митряшов журналистам, добавив, что следственно-оперативная группа выясняет дальнейшие подробности аварии.
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ПроисшествияЕкатеринбургЛенинский районСвердловская областьДенис Паслер
 
 
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