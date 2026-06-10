В КЧР один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Черкесске произошло ДТП с участием автомобилей «Ауди» и «Лада Калина».
- Один человек погиб, четверо пострадали, включая двоих несовершеннолетних.
ПЯТИГОРСК, 10 июн – РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали, включая двоих несовершеннолетних, в результате столкновения двух легковых автомобилей в Черкесске, сообщило ГУ МВД Карачаево-Черкесии.
"В городе Черкесске по улице Шоссейной, 169 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Ауди" и "Лада Калина". В результате ДТП водитель "Лада Калина" от полученных травм скончался на месте. Четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести, из них двое – несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления обстоятельств происшествия.