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Появились новые подробности о ДТП в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.06.2026
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22:17 10.06.2026 (обновлено: 22:18 10.06.2026)
Появились новые подробности о ДТП в Екатеринбурге

В попавшем в ДТП в Екатеринбурге автобусе находились 11 человек

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/MAXПоследствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/MAX
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса возле храма в Екатеринбурге погибли четыре человека, среди них ребенок.
  • В автобусе было 11 пассажиров, никто из них не пострадал.
  • Следователи возбудили два уголовных дела: о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, а также об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Одиннадцать пассажиров были в салоне автобуса в момент ДТП возле храма в Екатеринбурге, где погибли четыре пешехода, никто из пассажиров не пострадал, сообщила пресс-служба Госавтоинспекция региона.
"Стало известно, что автобус двигался по маршруту №81 "Авангард – 17-я Мехколонна". В момент аварии в салоне находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал. Водителю автобуса 48 лет. Водитель легковой автомашины Lifan – 21 год, имеет стаж вождения два года", – рассказали подробности в ведомстве.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в среду в Ленинском районе Екатеринбурга у храма Большой Златоуст. В настоящее время известно о четырех погибших, среди них ребенок. Предварительно еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы. По данным министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой, состояние троих пешеходов, пострадавших в ДТП, средней степени тяжести, их жизням ничего не угрожает.
Следователи возбудили два уголовных дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, а также об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности.
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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