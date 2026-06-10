В Екатеринбурге бригада скорой помощи прибыла на место ДТП за шесть минут

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Первая бригада скорой помощи прибыла на место ДТП в Екатеринбурге с четырьмя погибшими пешеходами через шесть минут после вызова, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
"Вызов в скорую помощь поступил в 21.06 (19.06 мск), в 21.12 (19.12 мск), через шесть минут, тут была первая бригада. Всего у нас на этом ЧС работало семь бригад, в том числе, реанимационные и медицины катастроф", – сказала Савинова.
Она отметила, что на месте происшествия развернут оперштаб.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в среду в Ленинском районе Екатеринбурга у храма Большой Златоуст. В настоящее время известно о четырех погибших, среди них ребенок. Предварительно, еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы.
Следователи возбудили два уголовных дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.