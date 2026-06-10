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В Екатеринбурге изымут записи видеонаблюдения после ДТП - РИА Новости, 10.06.2026
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21:50 10.06.2026 (обновлено: 22:15 10.06.2026)
В Екатеринбурге изымут записи видеонаблюдения после ДТП

ГАИ: в Екатеринбурге изымут записи видеонаблюдения после ДТП

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще трое госпитализированы.
  • Камеры видеонаблюдения на перекрестке будут изъяты для установления степени вины водителей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Камеры видеонаблюдения будут изъяты после смертельного ДТП с участием автобуса и легковушки в Екатеринбурге, чтобы установить степень вины водителей, оба водителя не пострадали, сообщил замначальника управления Госавтоинспекции по Свердловской области Денис Митряшов.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще трое человек госпитализированы.
"Будут изъяты камеры видеонаблюдения, которые находятся на перекрестке, чтобы установить точную степень виновности того или другого водителя", - сказал Митряшов журналистам.
По его словам, личности водителей транспортных средств установлены.
"Водители не пострадали", - уточнил он.
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