В Екатеринбурге изымут записи видеонаблюдения после ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще трое госпитализированы.

Камеры видеонаблюдения на перекрестке будут изъяты для установления степени вины водителей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Камеры видеонаблюдения будут изъяты после смертельного ДТП с участием автобуса и легковушки в Екатеринбурге, чтобы установить степень вины водителей, оба водителя не пострадали, сообщил замначальника управления Госавтоинспекции по Свердловской области Денис Митряшов.

ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще трое человек госпитализированы.

"Будут изъяты камеры видеонаблюдения, которые находятся на перекрестке, чтобы установить точную степень виновности того или другого водителя", - сказал Митряшов журналистам.

По его словам, личности водителей транспортных средств установлены.