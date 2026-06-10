Очевидец рассказал о первых секундах ДТП в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинском районе Екатеринбурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
- По данным губернатора Свердловской области, в результате ДТП погибли четыре человека, среди них ребенок, еще четыре человека пострадали.
- Очевидец рассказал, что автобус после столкновения с легковым автомобилем пролетел в 15 сантиметрах от него и врезался в ограждение.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Очевидец смертельного ДТП в Екатеринбурге рассказал РИА Новости, что стал свидетелем первых секунд случившегося - после столкновения с легковым автомобилем автобус пролетел буквально в 15 сантиметрах от него и врезался в ограждение, сбив людей.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в Ленинском районе Екатеринбурга. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, сейчас известно о четырех погибших, среди них - ребенок, предварительно, еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы.
"(Автобус - ред.) просто мимо нас пролетает, резко все случилось… Я видел, когда уже автобус попал в заднюю часть автомобиля, то есть в багажник. Машину, как я полагаю, развернуло, он (автобус - ред) попал в левое крыло и дальше уже в ограждение, где люди стояли", - сказал молодой человек.
По словам собеседника агентства, сразу же после случившегося он вызвал скорую помощь.
"Они (люди из автобуса - ред.) вышли в шоковом состоянии", - добавил очевидец.
Автобус, уточнил молодой человек, в момент ДТП проехал буквально в 15 сантиметрах от него, многие прохожие успели резко отскочить.