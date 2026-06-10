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Очевидец рассказал о первых секундах ДТП в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.06.2026
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21:31 10.06.2026 (обновлено: 23:35 10.06.2026)
Очевидец рассказал о первых секундах ДТП в Екатеринбурге

Очевидец рассказал о первых секундах смертельного ДТП в Екатеринбурге

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПоследствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинском районе Екатеринбурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
  • По данным губернатора Свердловской области, в результате ДТП погибли четыре человека, среди них ребенок, еще четыре человека пострадали.
  • Очевидец рассказал, что автобус после столкновения с легковым автомобилем пролетел в 15 сантиметрах от него и врезался в ограждение.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Очевидец смертельного ДТП в Екатеринбурге рассказал РИА Новости, что стал свидетелем первых секунд случившегося - после столкновения с легковым автомобилем автобус пролетел буквально в 15 сантиметрах от него и врезался в ограждение, сбив людей.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в Ленинском районе Екатеринбурга. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, сейчас известно о четырех погибших, среди них - ребенок, предварительно, еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы.
"(Автобус - ред.) просто мимо нас пролетает, резко все случилось… Я видел, когда уже автобус попал в заднюю часть автомобиля, то есть в багажник. Машину, как я полагаю, развернуло, он (автобус - ред) попал в левое крыло и дальше уже в ограждение, где люди стояли", - сказал молодой человек.
По словам собеседника агентства, сразу же после случившегося он вызвал скорую помощь.
"Они (люди из автобуса - ред.) вышли в шоковом состоянии", - добавил очевидец.
Автобус, уточнил молодой человек, в момент ДТП проехал буквально в 15 сантиметрах от него, многие прохожие успели резко отскочить.
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ПроисшествияЕкатеринбургЛенинский районСвердловская областьДенис Паслер
 
 
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