Очевидец рассказал о первых секундах ДТП в Екатеринбурге

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ленинском районе Екатеринбурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.

По данным губернатора Свердловской области, в результате ДТП погибли четыре человека, среди них ребенок, еще четыре человека пострадали.

Очевидец рассказал, что автобус после столкновения с легковым автомобилем пролетел в 15 сантиметрах от него и врезался в ограждение.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Очевидец смертельного ДТП в Екатеринбурге рассказал РИА Новости, что стал свидетелем первых секунд случившегося - после столкновения с легковым автомобилем автобус пролетел буквально в 15 сантиметрах от него и врезался в ограждение, сбив людей.

"(Автобус - ред.) просто мимо нас пролетает, резко все случилось… Я видел, когда уже автобус попал в заднюю часть автомобиля, то есть в багажник. Машину, как я полагаю, развернуло, он (автобус - ред) попал в левое крыло и дальше уже в ограждение, где люди стояли", - сказал молодой человек.

По словам собеседника агентства, сразу же после случившегося он вызвал скорую помощь.

"Они (люди из автобуса - ред.) вышли в шоковом состоянии", - добавил очевидец.