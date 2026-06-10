В Екатеринбурге трех человек госпитализировали после ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
- Три человека госпитализированы, они находятся в сознании, среди погибших есть ребенок.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Три человека, госпитализированные после ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге, находятся в сознании, сообщил департамент информационной политики региона.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в среду в Ленинском районе Екатеринбурга. Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, в настоящее время известно о четырех погибших, среди них ребенок. Предварительно, еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы. По данным митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, ДТП произошло у храма Большой Златоуст.
"В результате ДТП на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева в Екатеринбурге госпитализированы три человека. Все пациенты находятся в сознании, медики проводят все необходимые исследования – в том числе рентгенологические – для выявления скрытых травм", – говорится в сообщении.