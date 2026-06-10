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В Екатеринбурге трех человек госпитализировали после ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.06.2026
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21:16 10.06.2026 (обновлено: 21:30 10.06.2026)

В Екатеринбурге трех человек госпитализировали после ДТП с автобусом

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
  • Три человека госпитализированы, они находятся в сознании, среди погибших есть ребенок.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Три человека, госпитализированные после ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге, находятся в сознании, сообщил департамент информационной политики региона.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в среду в Ленинском районе Екатеринбурга. Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, в настоящее время известно о четырех погибших, среди них ребенок. Предварительно, еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы. По данным митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, ДТП произошло у храма Большой Златоуст.
"В результате ДТП на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева в Екатеринбурге госпитализированы три человека. Все пациенты находятся в сознании, медики проводят все необходимые исследования – в том числе рентгенологические – для выявления скрытых травм", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияЕкатеринбургДенис ПаслерЛенинский районСвердловская область
 
 
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