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Опубликовано видео, как автобус врезается в толпу в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.06.2026
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21:16 10.06.2026
Опубликовано видео, как автобус врезается в толпу в Екатеринбурге

ГАИ опубликовала видео, как автобус врезается в толпу пешеходов в Екатеринбурге

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
  • По сообщению губернатора Свердловской области, в результате аварии погибли четыре человека, среди них ребенок, еще четверо пострадали.
  • Автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем Lifan, после чего выехал на тротуар и сбил пешеходов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала видео, как автобус врезается в толпу пешеходов в Екатеринбурге.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в среду в Ленинском районе Екатеринбурга. Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, в настоящее время известно о четырех погибших, среди них ребенок. Предварительно еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы. По данным митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, ДТП произошло у храма Большой Златоуст.
Судя по фрагменту видео, автобус таранит легковушку при повороте и продолжает ехать на людей, стоящих на тротуаре возле пешеходного перехода.
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"По уточненным данным, произошло столкновение автобуса ПАЗ с легковым автомобилем Lifan, вследствие чего автобус выехал на тротуар и сбил стоящих на нем пешеходов. В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка", – добавили в ГАИ.
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