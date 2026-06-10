Опубликовано видео, как автобус врезается в толпу в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала видео, как автобус врезается в толпу пешеходов в Екатеринбурге.

Судя по фрагменту видео, автобус таранит легковушку при повороте и продолжает ехать на людей, стоящих на тротуаре возле пешеходного перехода.