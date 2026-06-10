Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 10.06.2026
В Тульской области шесть человек пострадали в ДТП

В Тульской области шесть человек пострадали в ДТП с участием семи машин

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 190-м километре федеральной автомобильной дороги М-2 произошло столкновение семи транспортных средств.
  • В результате ДТП пострадали шесть человек, одного из них спасатели деблокировали из автомобиля.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с участием семи автомобилей на трассе М-2, сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области.
"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 190-м километре федеральной автомобильной дороги М-2 поступило сегодня около 8 вечера в пожарную охрану. Произошло столкновение семи транспортных средств, в результате которого пострадали шесть человек", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что спасатели деблокировали из автомобиля одного пострадавшего. От МЧС России привлекались пять человек и одна единица техники.
Авария с участием автобуса в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В ДТП в Екатеринбурге погибли трое взрослых и ребенок
Вчера, 20:11
 
ПроисшествияРоссияТульская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала