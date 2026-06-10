В Тульской области шесть человек пострадали в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 190-м километре федеральной автомобильной дороги М-2 произошло столкновение семи транспортных средств.
- В результате ДТП пострадали шесть человек, одного из них спасатели деблокировали из автомобиля.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с участием семи автомобилей на трассе М-2, сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области.
"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 190-м километре федеральной автомобильной дороги М-2 поступило сегодня около 8 вечера в пожарную охрану. Произошло столкновение семи транспортных средств, в результате которого пострадали шесть человек", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".