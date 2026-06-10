На Урале перевозчиков проверят на соблюдение медосмотров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Паслер сообщил о необходимости проверить перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей.
- Проверка перевозчиков связана с ДТП в Екатеринбурге.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Перевозчиков проверят на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей после ДТП в Екатеринбурге, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
"Ужасная трагедия, причины которой предстоит установить правоохранительным органам... Считаю, что необходимо проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств", - отметил он в своем канале на платформе "Макс".
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