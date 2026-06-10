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Появились новые подробности о ДТП в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.06.2026
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20:18 10.06.2026 (обновлено: 20:52 10.06.2026)
Появились новые подробности о ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге спасатели деблокируют пострадавших их попавшего в ДТП автобуса

© Фото : соцсетиПоследствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : соцсети
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге произошло серьезное ДТП: автобус после столкновения с легковым автомобилем выехал на тротуар и наехал на пешеходов.
  • На месте аварии работают ответственные службы, спасатели проводят деблокировку пострадавших из-под автобуса.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Автобус в Екатеринбурге после столкновения с легковым автомобилем выехал на тротуар и наехал на пешеходов, спасатели деблокируют пострадавших, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в Ленинском районе Екатеринбурга. По данным губернатора, в настоящее время известно о четырех погибших, среди них ребенок. Предварительно еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы. По данным митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, ДТП произошло у храма Большой Златоуст.
"Серьезное ДТП в Екатеринбурге — после столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. На месте работают все ответственные службы, спасатели проводят мероприятия по деблокировке пострадавших из-под автобуса", - написал Паслер в своем канале на платформе "Макс".
Помощь на месте оказывают семь бригад скорой помощи, включая реанимационные, добавил губернатор.
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