Появились новые подробности о ДТП в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Автобус в Екатеринбурге после столкновения с легковым автомобилем выехал на тротуар и наехал на пешеходов, спасатели деблокируют пострадавших, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.