Появились новые подробности о ДТП в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге произошло серьезное ДТП: автобус после столкновения с легковым автомобилем выехал на тротуар и наехал на пешеходов.
- На месте аварии работают ответственные службы, спасатели проводят деблокировку пострадавших из-под автобуса.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Автобус в Екатеринбурге после столкновения с легковым автомобилем выехал на тротуар и наехал на пешеходов, спасатели деблокируют пострадавших, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в Ленинском районе Екатеринбурга. По данным губернатора, в настоящее время известно о четырех погибших, среди них ребенок. Предварительно еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы. По данным митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, ДТП произошло у храма Большой Златоуст.
"Серьезное ДТП в Екатеринбурге — после столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. На месте работают все ответственные службы, спасатели проводят мероприятия по деблокировке пострадавших из-под автобуса", - написал Паслер в своем канале на платформе "Макс".
Помощь на месте оказывают семь бригад скорой помощи, включая реанимационные, добавил губернатор.