В Турции в ДТП погиб россиянин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП на турецком курорте Аланья погиб 20-летний россиянин.
- Генеральное консульство России находится в контакте с правоохранительными органами и родственниками погибшего для оказания содействия.
СТАМБУЛ, 10 июн - РИА Новости. Россиянин погиб в ДТП на турецком курорте Аланья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
"В связи с поступившей информацией о гибели россиянина в результате ДТП в Аланье генконсульство России в Анталье находится в контакте с правоохранительными органами, которые проводят следственные мероприятия, а также с родственниками погибшего, и готовы оказать необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Россию", - сообщили в генконсульстве.
По данным РИА Новости, 20-летний россиянин погиб в ночь на вторник, когда управляемый им мотоцикл столкнулся с микроавтобусом.