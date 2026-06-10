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В Турции в ДТП погиб россиянин - РИА Новости, 10.06.2026
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17:39 10.06.2026 (обновлено: 17:43 10.06.2026)
В Турции в ДТП погиб россиянин

В турецкой Аланье в ДТП погиб россиянин

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП на турецком курорте Аланья погиб 20-летний россиянин.
  • Генеральное консульство России находится в контакте с правоохранительными органами и родственниками погибшего для оказания содействия.
СТАМБУЛ, 10 июн - РИА Новости. Россиянин погиб в ДТП на турецком курорте Аланья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
"В связи с поступившей информацией о гибели россиянина в результате ДТП в Аланье генконсульство России в Анталье находится в контакте с правоохранительными органами, которые проводят следственные мероприятия, а также с родственниками погибшего, и готовы оказать необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Россию", - сообщили в генконсульстве.
По данным РИА Новости, 20-летний россиянин погиб в ночь на вторник, когда управляемый им мотоцикл столкнулся с микроавтобусом.
 
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