В Турции в ДТП погиб россиянин

"В связи с поступившей информацией о гибели россиянина в результате ДТП в Аланье генконсульство России в Анталье находится в контакте с правоохранительными органами, которые проводят следственные мероприятия, а также с родственниками погибшего, и готовы оказать необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Россию", - сообщили в генконсульстве.