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На западе Москвы водитель иномарки насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 10.06.2026
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17:30 10.06.2026 (обновлено: 17:35 10.06.2026)
На западе Москвы водитель иномарки насмерть сбил ребенка

На западе Москвы водитель иномарки сбил выбежавшего на дорогу мальчика, он погиб

© Фото : соцсетиМесто ДТП на Староволынской улице в Москве
Место ДТП на Староволынской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : соцсети
Место ДТП на Староволынской улице в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Староволынской улице в Москве водитель автомобиля "Шкода" совершил наезд на мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей.
  • Ребенок скончался в машине скорой помощи.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Иномарка наехала на мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей на западе Москвы, ребенок скончался в машине скорой помощи, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
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"По предварительным данным, на Староволынской улице во дворе дома 12 корпус 1 водитель автомобиля "Шкода" совершил наезд на мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей", - говорится в сообщении.
В результате произошедшего ребенок скончался в машине скорой помощи.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
Как добавили в прокуратуре Москвы, надзорный орган контролирует ход доследственной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения.
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