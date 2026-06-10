На западе Москвы водитель иномарки насмерть сбил ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Староволынской улице в Москве водитель автомобиля "Шкода" совершил наезд на мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей.
- Ребенок скончался в машине скорой помощи.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Иномарка наехала на мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей на западе Москвы, ребенок скончался в машине скорой помощи, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
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"По предварительным данным, на Староволынской улице во дворе дома 12 корпус 1 водитель автомобиля "Шкода" совершил наезд на мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей", - говорится в сообщении.
В результате произошедшего ребенок скончался в машине скорой помощи.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
Как добавили в прокуратуре Москвы, надзорный орган контролирует ход доследственной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения.
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