Бойцы "Севера" уничтожили гранатометный станок ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет российских дронов 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожил АГС ВСУ в Сумской области.
- FPV-дроны также используются для доставки провизии и боекомплекта на передовые позиции российских подразделений.
КУРСК, 10 июн – РИА Новости. Расчёт российских дронов 30-го мотострелкового полка группировки войск "Север" уничтожил автоматический гранатомёт станковый (АГС) ВСУ в Сумской области, лишив противника значимого средства огневой поддержки, сообщил РИА Новости начальник расчета с позывным "Молодой".
«
"Расчёт контроля территории вскрыл местоположение АГС. Мы нанесли огневое поражение при помощи FPV-дрона на радиоуправлении. АГС был уничтожен", – сказал начальник расчёта.
Он уточнил, что уничтожение автоматического станкового гранатомёта лишило противника важного средства огневой поддержки и снизило его возможности по обстрелу наших позиций".
«
"Кроме задач по огневому поражению, FPV-дроны используются для доставки провизии и боекомплекта на передовые позиции российских подразделений", – добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18