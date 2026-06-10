Дробыш предложил отправить Киркорова на "Интервидение" от России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Музыкальный продюсер Виктор Дробыш считает Филиппа Киркорова хорошим кандидатом для участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» от России.
- По мнению Виктора Дробыша, Филипп Киркоров разбирается в этом лучше всех.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал РИА Новости, что считает народного артиста России Филиппа Киркорова хорошим кандидатом для участия в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" от России.
"Пусть опять будет Киркоров. Он в этом разбирается, кстати, лучше всех, между прочим. Это очень хороший выбор", - сказал он.
Киркоров имеет большой опыт участия в международных музыкальных конкурсах. В 1995 году он представлял Россию на "Евровидении" с песней "Колыбельная вулкану" и занял 17-е место. В последующие годы артист неоднократно выступал автором песен, наставником и продюсером участников конкурса из разных стран.
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году на площадке Live Арены в Москве. Россию на конкурсе представил певец Shaman, а победителем стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук. В 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.