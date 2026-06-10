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Дробыш предложил отправить Киркорова на "Интервидение" от России - РИА Новости, 10.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:17 10.06.2026
Дробыш предложил отправить Киркорова на "Интервидение" от России

Дробыш назвал Киркорова хорошим кандидатом для участия в «Интервидении»

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Музыкальный продюсер Виктор Дробыш считает Филиппа Киркорова хорошим кандидатом для участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» от России.
  • По мнению Виктора Дробыша, Филипп Киркоров разбирается в этом лучше всех.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал РИА Новости, что считает народного артиста России Филиппа Киркорова хорошим кандидатом для участия в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" от России.
"Пусть опять будет Киркоров. Он в этом разбирается, кстати, лучше всех, между прочим. Это очень хороший выбор", - сказал он.
Киркоров имеет большой опыт участия в международных музыкальных конкурсах. В 1995 году он представлял Россию на "Евровидении" с песней "Колыбельная вулкану" и занял 17-е место. В последующие годы артист неоднократно выступал автором песен, наставником и продюсером участников конкурса из разных стран.
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году на площадке Live Арены в Москве. Россию на конкурсе представил певец Shaman, а победителем стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук. В 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.
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