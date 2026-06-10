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В Госдуме назвали фашизмом атаку на панораму "Оборона Севастополя" - РИА Новости, 10.06.2026
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17:20 10.06.2026
В Госдуме назвали фашизмом атаку на панораму "Оборона Севастополя"

Депутат Драпеко об атаке на панораму "Оборона Севастополя": у ВСУ нет ценностей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что у вооруженных сил Украины нет ни культурных, ни человеческих ценностей.
  • Действия ВСУ депутат назвала фашизмом.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У вооруженных сил Украины нет ни культурных, ни человеческих ценностей, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя атаку на здание панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов".
В ночь на среду ВСУ нанесли удар по музею. Пожару присвоен четвертый ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
"Я думаю, что для ВСУ нет никакой ценности: ни культурной, ни человеческой. Они стреляют по детским учреждениям, по культурным. Это фашизм. Он такой", - заявила Драпеко в беседе с "Лентой.ру".
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