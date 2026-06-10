В Госдуме назвали фашизмом атаку на панораму "Оборона Севастополя"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У вооруженных сил Украины нет ни культурных, ни человеческих ценностей, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя атаку на здание панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов".