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Адвокат оценил шансы Долиной на взыскание с мошенников 176 миллионов рублей - РИА Новости, 10.06.2026
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18:49 10.06.2026
Адвокат оценил шансы Долиной на взыскание с мошенников 176 миллионов рублей

Адвокат Жорин: суд может удовлетворить иск Долиной к обманувшим ее мошенникам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Певица Лариса Долина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лефортовский суд получил иск Ларисы Долиной о взыскании 176 миллионов рублей с мошенников.
  • Балашихинский городской суд признал за певицей право на удовлетворение исковых требований о возмещении вреда в размере 176 141 000 рублей.
  • Адвокат Сергей Жорин отметил, что даже при полном удовлетворении иска у осужденных может не оказаться необходимой суммы для выплаты.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Суд может удовлетворить иск Ларисы Долиной к обманувшим ее мошенникам о взыскании 176 миллионов рублей, заявил адвокат Сергей Жорин.
Иск Долиной поступил в Лефортовский суд 8 июня 2026 года. Приговором Балашихинского городского суда от 28 ноября 2025 года за певицей признано право на удовлетворение исковых требований о возмещении вреда в размере 176 141 000 рублей.
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"Сумма в 176 миллионов рублей сама по себе не выглядит юридически невозможной, если она подтверждена материалами уголовного дела как размер невозмещенного имущественного вреда. Суд может удовлетворить требования как полностью, так и частично", - сказал Жорин в беседе с "Газетой.Ru".
По словам адвоката, отдельный вопрос - фактическое исполнение решения. Он подчеркнул, что даже при полном удовлетворении иска у осужденных может не оказаться такой суммы.
Как было установлено в суде, фигуранты совершили хищение денежных средств певицы на сумму более 175 миллионов рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.
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