Адвокат оценил шансы Долиной на взыскание с мошенников 176 миллионов рублей

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Суд может удовлетворить иск Ларисы Долиной к обманувшим ее мошенникам о взыскании 176 миллионов рублей, заявил адвокат Сергей Жорин.

По словам адвоката, отдельный вопрос - фактическое исполнение решения. Он подчеркнул, что даже при полном удовлетворении иска у осужденных может не оказаться такой суммы.