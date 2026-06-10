Адвокат оценил шансы Долиной на взыскание с мошенников 176 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лефортовский суд получил иск Ларисы Долиной о взыскании 176 миллионов рублей с мошенников.
- Балашихинский городской суд признал за певицей право на удовлетворение исковых требований о возмещении вреда в размере 176 141 000 рублей.
- Адвокат Сергей Жорин отметил, что даже при полном удовлетворении иска у осужденных может не оказаться необходимой суммы для выплаты.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Суд может удовлетворить иск Ларисы Долиной к обманувшим ее мошенникам о взыскании 176 миллионов рублей, заявил адвокат Сергей Жорин.
Иск Долиной поступил в Лефортовский суд 8 июня 2026 года. Приговором Балашихинского городского суда от 28 ноября 2025 года за певицей признано право на удовлетворение исковых требований о возмещении вреда в размере 176 141 000 рублей.
"Сумма в 176 миллионов рублей сама по себе не выглядит юридически невозможной, если она подтверждена материалами уголовного дела как размер невозмещенного имущественного вреда. Суд может удовлетворить требования как полностью, так и частично", - сказал Жорин в беседе с "Газетой.Ru".
По словам адвоката, отдельный вопрос - фактическое исполнение решения. Он подчеркнул, что даже при полном удовлетворении иска у осужденных может не оказаться такой суммы.
Как было установлено в суде, фигуранты совершили хищение денежных средств певицы на сумму более 175 миллионов рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.
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