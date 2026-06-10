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Дмитриев в шутку призвал инопланетян убедить Стармера уйти в отставку - РИА Новости, 10.06.2026
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13:21 10.06.2026

Дмитриев в шутку призвал инопланетян убедить Стармера уйти в отставку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил о том, что инопланетянам при контакте с человечеством стоит убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку.
  • Дмитриев опубликовал свое обращение к инопланетянам в соцсети Х.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инопланетянам при контакте с человечеством стоит убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку, пошутил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Уважаемые инопланетяне! Готовясь к контакту с человечеством, пожалуйста, проявите свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку. Никаких похищений или зондирования - просто дайте ему понять, что о нем думают люди, и что он может дать надежду западной цивилизации, подав в отставку", - написал Дмитриев в соцсети Х.
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