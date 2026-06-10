Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил о том, что инопланетянам при контакте с человечеством стоит убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку.
- Дмитриев опубликовал свое обращение к инопланетянам в соцсети Х.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инопланетянам при контакте с человечеством стоит убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку, пошутил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Уважаемые инопланетяне! Готовясь к контакту с человечеством, пожалуйста, проявите свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку. Никаких похищений или зондирования - просто дайте ему понять, что о нем думают люди, и что он может дать надежду западной цивилизации, подав в отставку", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Ранее опрос компании YouGov, проведенный в середине мая, показал, что мэр Манчестера Энди Бернхэм, считающийся ключевым соперником Стармера, обогнал его в рейтинге популярности среди лейбористов и является фаворитом на пост главы партии.
Почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах.