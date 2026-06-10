Дмитриев в шутку призвал инопланетян убедить Стармера уйти в отставку

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инопланетянам при контакте с человечеством стоит убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку, пошутил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.