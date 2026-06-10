В Запорожской области ввели ограничение на перевозку групп детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области ввели временный запрет на перевозку транспортом организованных групп детей.
- Запрет не распространяется на экстренную перевозку детей для лечения в случае угрозы жизни или ухудшения состояния здоровья.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ограничение на перевозку транспортом, в том числе транзитным, организованных групп детей ввели в Запорожской области в среду, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«
"В связи с текущей оперативной обстановкой на территории Запорожской области, в том числе на дорогах общего пользования, в том числе на федеральной автотрассе Р-280 "Новороссия", с целью обеспечения безопасности детей ... решением штаба обороны Запорожской области с 10.06.2026 до особого распоряжения введен временный запрет на перевозку транспортом организованных групп детей по территории Запорожской области, в том числе транзитным", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что временный запрет не распространяется на экстренную перевозку детей, направляемых для прохождения лечения в случае угрозы жизни либо ухудшения состояния здоровья.