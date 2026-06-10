В Запорожской области ввели ограничение на перевозку групп детей

«

"В связи с текущей оперативной обстановкой на территории Запорожской области, в том числе на дорогах общего пользования, в том числе на федеральной автотрассе Р-280 "Новороссия", с целью обеспечения безопасности детей ... решением штаба обороны Запорожской области с 10.06.2026 до особого распоряжения введен временный запрет на перевозку транспортом организованных групп детей по территории Запорожской области, в том числе транзитным", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".