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В Запорожской области ввели ограничение на перевозку групп детей - РИА Новости, 10.06.2026
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В Запорожской области ввели ограничение на перевозку групп детей

В Запорожской области ввели ограничения на перевозку организованных групп детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗнак "Дети" на стекле автобуса
Знак Дети на стекле автобуса - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Знак "Дети" на стекле автобуса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области ввели временный запрет на перевозку транспортом организованных групп детей.
  • Запрет не распространяется на экстренную перевозку детей для лечения в случае угрозы жизни или ухудшения состояния здоровья.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ограничение на перевозку транспортом, в том числе транзитным, организованных групп детей ввели в Запорожской области в среду, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«

"В связи с текущей оперативной обстановкой на территории Запорожской области, в том числе на дорогах общего пользования, в том числе на федеральной автотрассе Р-280 "Новороссия", с целью обеспечения безопасности детей ... решением штаба обороны Запорожской области с 10.06.2026 до особого распоряжения введен временный запрет на перевозку транспортом организованных групп детей по территории Запорожской области, в том числе транзитным", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".

Губернатор уточнил, что временный запрет не распространяется на экстренную перевозку детей, направляемых для прохождения лечения в случае угрозы жизни либо ухудшения состояния здоровья.
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