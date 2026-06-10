Водителей призвали быть внимательными в жару в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве до конца недели сохранится жаркая погода, воздух прогреется до плюс 30 градусов.
- Департамент транспорта призывает водителей быть внимательными, пить больше воды, не оставлять детей и животных в машине.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Водителям в Москве стоит быть внимательными в жару, пить побольше воды, не оставлять в машине детей и животных, напоминает столичный департамент транспорта.
В дептрансе призвали водителей пить больше воды, носить правильную одежду, отдавать предпочтение натуральным тканям и светлым оттенкам, а также не оставлять детей и животных машине.
"Внутри припаркованного автомобиля температура может подняться очень быстро. Это опасно", - подчеркивается в сообщении.