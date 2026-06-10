Водителей призвали быть внимательными в жару в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве до конца недели сохранится жаркая погода, воздух прогреется до плюс 30 градусов.

Департамент транспорта призывает водителей быть внимательными, пить больше воды, не оставлять детей и животных в машине.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Водителям в Москве стоит быть внимательными в жару, пить побольше воды, не оставлять в машине детей и животных, напоминает столичный департамент транспорта.

"По прогнозам синоптиков, до конца недели в Москве сохранится жаркая погода - воздух прогреется до плюс 30 градусов. Водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В дептрансе призвали водителей пить больше воды, носить правильную одежду, отдавать предпочтение натуральным тканям и светлым оттенкам, а также не оставлять детей и животных машине.