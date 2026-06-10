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Водителей призвали быть внимательными в жару в Москве - РИА Новости, 10.06.2026
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09:57 10.06.2026
Водителей призвали быть внимательными в жару в Москве

Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательными в жару

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМашины
Машины - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве до конца недели сохранится жаркая погода, воздух прогреется до плюс 30 градусов.
  • Департамент транспорта призывает водителей быть внимательными, пить больше воды, не оставлять детей и животных в машине.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Водителям в Москве стоит быть внимательными в жару, пить побольше воды, не оставлять в машине детей и животных, напоминает столичный департамент транспорта.
"По прогнозам синоптиков, до конца недели в Москве сохранится жаркая погода - воздух прогреется до плюс 30 градусов. Водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе призвали водителей пить больше воды, носить правильную одежду, отдавать предпочтение натуральным тканям и светлым оттенкам, а также не оставлять детей и животных машине.
"Внутри припаркованного автомобиля температура может подняться очень быстро. Это опасно", - подчеркивается в сообщении.
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