При ракетной атаке на Чебоксары пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ Три человека пострадали при ракетной атаке на Чувашию.

Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, у третьего — легкая степень, их жизни ничего не угрожает.

Власти Чувашии продолжают работать в режиме повышенной готовности, так как угроза атаки беспилотников сохраняется.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Три человека пострадали при ракетной атаке на Чувашию, двое из них — в состоянии средней степени тяжести, у третьего — легкая степень, сообщил глава республики Олег Николаев.

Ранее глава Чувашии сообщал, что ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке, уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры.

"По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человека. Врачи делают все необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий — в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой", — написал Николаев в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что ракетная опасность в регионе отменена, но власти продолжают работать в режиме повышенной готовности, поскольку угроза атаки беспилотников все еще сохраняется.

"Мобилизованы все силы и средства. Задействованы все экстренные службы, идет детальный осмотр и фиксация повреждений", — уточнил Николаев.

Он отметил, что для тех, кому требуется поддержка, в школе № 57 в Чебоксарах организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи.