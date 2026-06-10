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При ракетной атаке на Чебоксары пострадали три человека - РИА Новости, 10.06.2026
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09:15 10.06.2026 (обновлено: 15:58 10.06.2026)
При ракетной атаке на Чебоксары пострадали три человека

Николаев: при ракетной атаке на Чебоксары пострадали три человека

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Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три человека пострадали при ракетной атаке на Чувашию.
  • Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, у третьего — легкая степень, их жизни ничего не угрожает.
  • Власти Чувашии продолжают работать в режиме повышенной готовности, так как угроза атаки беспилотников сохраняется.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Три человека пострадали при ракетной атаке на Чувашию, двое из них — в состоянии средней степени тяжести, у третьего — легкая степень, сообщил глава республики Олег Николаев.
Ранее глава Чувашии сообщал, что ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке, уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры.
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"По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человека. Врачи делают все необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий — в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой", — написал Николаев в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что ракетная опасность в регионе отменена, но власти продолжают работать в режиме повышенной готовности, поскольку угроза атаки беспилотников все еще сохраняется.
"Мобилизованы все силы и средства. Задействованы все экстренные службы, идет детальный осмотр и фиксация повреждений", — уточнил Николаев.
Он отметил, что для тех, кому требуется поддержка, в школе № 57 в Чебоксарах организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи.
"Очередная подлая попытка ВСУ нанести удар по нашему региону — это бессильная злоба террористов, которые, не имея успехов на фронте, пытаются запугать мирных людей в тылу. Эти провокации нас не сломят, а лишь сделают сплоченнее. Прошу всех сохранять спокойствие и предельную бдительность. Не поддавайтесь на провокации. Мы справимся", — подчеркнул Николаев.
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Специальная военная операция на УкраинеЧебоксарыОлег Николаев (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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