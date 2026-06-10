При ракетной атаке на Чебоксары пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три человека пострадали при ракетной атаке на Чувашию.
- Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, у третьего — легкая степень, их жизни ничего не угрожает.
- Власти Чувашии продолжают работать в режиме повышенной готовности, так как угроза атаки беспилотников сохраняется.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Три человека пострадали при ракетной атаке на Чувашию, двое из них — в состоянии средней степени тяжести, у третьего — легкая степень, сообщил глава республики Олег Николаев.
Ранее глава Чувашии сообщал, что ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке, уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры.
Чебоксары подверглись ракетной атаке
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Он добавил, что ракетная опасность в регионе отменена, но власти продолжают работать в режиме повышенной готовности, поскольку угроза атаки беспилотников все еще сохраняется.
"Мобилизованы все силы и средства. Задействованы все экстренные службы, идет детальный осмотр и фиксация повреждений", — уточнил Николаев.
Он отметил, что для тех, кому требуется поддержка, в школе № 57 в Чебоксарах организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи.
"Очередная подлая попытка ВСУ нанести удар по нашему региону — это бессильная злоба террористов, которые, не имея успехов на фронте, пытаются запугать мирных людей в тылу. Эти провокации нас не сломят, а лишь сделают сплоченнее. Прошу всех сохранять спокойствие и предельную бдительность. Не поддавайтесь на провокации. Мы справимся", — подчеркнул Николаев.
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