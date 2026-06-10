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Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Чурсиной - РИА Новости, 10.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:45 10.06.2026
Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Чурсиной

Белоусов назвал Людмилу Чурсину образцом актерского самоотречения и дисциплины

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦветы у портрета актрисы Людмилы Чурсиной в театре Российской Армии в Москве
Цветы у портрета актрисы Людмилы Чурсиной в театре Российской Армии в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Цветы у портрета актрисы Людмилы Чурсиной в театре Российской Армии в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны РФ Андрей Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Людмилы Чурсиной.
  • По его словам, Чурсина была образцом актерского самоотречения и дисциплины, а ее роли останутся в памяти зрителей.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки СССР, актрисы Центрального академического театра Российской армии Людмилы Чурсиной.
Ранее Театр Российской армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет.
«
"Ее героини, будь то классические или современные, всегда поражали сочетанием силы характера и душевной трепетностью", - сказал Белоусов, его слова приводятся в сообщении Минобороны РФ на платформе "Макс".
По словам министра, Чурсина не просто играла, а проживала на сцене, оставаясь образцом актерского самоотречения и дисциплины.
Он добавил, что "свет ее личности, ее роли, запечатленные на кинопленке и в памяти сотен тысяч зрителей, навсегда останутся с нами".
Людмила Чурсина - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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