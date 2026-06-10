Цветы у портрета актрисы Людмилы Чурсиной в театре Российской Армии в Москве

Цветы у портрета актрисы Людмилы Чурсиной в театре Российской Армии в Москве

Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Чурсиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны РФ Андрей Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Людмилы Чурсиной.

По его словам, Чурсина была образцом актерского самоотречения и дисциплины, а ее роли останутся в памяти зрителей.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки СССР, актрисы Центрального академического театра Российской армии Людмилы Чурсиной.

Ранее Театр Российской армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет.

« "Ее героини, будь то классические или современные, всегда поражали сочетанием силы характера и душевной трепетностью", - сказал Белоусов , его слова приводятся в сообщении Минобороны РФ на платформе "Макс"

По словам министра, Чурсина не просто играла, а проживала на сцене, оставаясь образцом актерского самоотречения и дисциплины.