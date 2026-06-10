Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Чурсиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны РФ Андрей Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Людмилы Чурсиной.
- По его словам, Чурсина была образцом актерского самоотречения и дисциплины, а ее роли останутся в памяти зрителей.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки СССР, актрисы Центрального академического театра Российской армии Людмилы Чурсиной.
Ранее Театр Российской армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет.
По словам министра, Чурсина не просто играла, а проживала на сцене, оставаясь образцом актерского самоотречения и дисциплины.
Он добавил, что "свет ее личности, ее роли, запечатленные на кинопленке и в памяти сотен тысяч зрителей, навсегда останутся с нами".
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