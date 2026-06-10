Казачка, крестьянка, роковая женщина: яркие роли Людмилы Чурсиной

Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась на 84-м году жизни. Актриса родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (ныне Душанбе). Окончила Щукинское училище, служила в Театре имени Вахтангова, Александринском театре, а с 1984 года – в Театре Российской армии. Зрителям она запомнилась по фильмам "Донская повесть", "Журавушка", "Угрюм-река", "Щит и меч", "Адъютант его превосходительства". Всего за карьеру Чурсина сыграла более 100 ролей в кино и телесериалах. В 1981 году ей было присвоено звание народной артистки СССР. Актриса была награждена орденами Дружбы народов, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, орденом Почета.