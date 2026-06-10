Миронов объявил о создании "Мотопарламента"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Миронов сообщил о создании "Мотопарламента" совместно с общественным объединением "МотоРоссия".
- Одной из ключевых тем "Мотопарламента" станет совершенствование налоговой политики в отношении владельцев мотоциклов, а также регулирование использования питбайков детьми.
- Вопросы безопасности, регулирования мототранспорта и поддержки мотосообщества станут главными темами работы нового объединения.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил о создании первого в истории России "Мотопарламента" совместно с общественным объединением "МотоРоссия".
"При поддержке СР создано Общественное объединение "Мотопарламент". В России более двух миллионов мотоциклистов. Сегодня у этого большого сообщества появляется собственная площадка для прямого диалога с властью и продвижения законодательных инициатив", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что в учредительном заседании приняли участие более 50 байкеров из разных регионов страны. Политик сообщил, что одной из ключевых тем станет совершенствование налоговой политики в отношении владельцев мотоциклов, а также регулирование использования питбайков детьми.
"Сегодня дети фактически бесконтрольно управляют техникой, которая по своим характеристикам нередко сопоставима с мотоциклами. Последствия такой безответственности измеряются детскими жизнями", - считает Миронов.
По его словам, необходимо четко определить правовой статус питбайков. "Если это спортивный инвентарь, его место на специальных трассах под контролем инструкторов. Если речь идет о полноценном транспортном средстве, должны действовать требования по регистрации и наличию водительских прав. Но одно очевидно уже сейчас: детям не место за рулем такой техники", - заявил лидер партии.
Кроме того, Миронов подчеркнул, что вопросы безопасности, регулирования мототранспорта и поддержки мотосообщества станут одними из главных тем работы нового объединения.
"Рассчитываю, что "Мотопарламент" станет эффективным инструментом для продвижения здравых законодательных решений, которые давно ждут и мотоциклисты, и общество в целом", - подытожил он.