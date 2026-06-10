Миронов объявил о создании "Мотопарламента"

Краткий пересказ от РИА ИИ Миронов сообщил о создании "Мотопарламента" совместно с общественным объединением "МотоРоссия".

Одной из ключевых тем "Мотопарламента" станет совершенствование налоговой политики в отношении владельцев мотоциклов, а также регулирование использования питбайков детьми.

Вопросы безопасности, регулирования мототранспорта и поддержки мотосообщества станут главными темами работы нового объединения.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил о создании первого в истории России "Мотопарламента" совместно с общественным объединением "МотоРоссия".

"При поддержке СР создано Общественное объединение "Мотопарламент". В России более двух миллионов мотоциклистов. Сегодня у этого большого сообщества появляется собственная площадка для прямого диалога с властью и продвижения законодательных инициатив", - сказал Миронов РИА Новости.

Он отметил, что в учредительном заседании приняли участие более 50 байкеров из разных регионов страны. Политик сообщил, что одной из ключевых тем станет совершенствование налоговой политики в отношении владельцев мотоциклов, а также регулирование использования питбайков детьми.

"Сегодня дети фактически бесконтрольно управляют техникой, которая по своим характеристикам нередко сопоставима с мотоциклами. Последствия такой безответственности измеряются детскими жизнями", - считает Миронов

По его словам, необходимо четко определить правовой статус питбайков. "Если это спортивный инвентарь, его место на специальных трассах под контролем инструкторов. Если речь идет о полноценном транспортном средстве, должны действовать требования по регистрации и наличию водительских прав. Но одно очевидно уже сейчас: детям не место за рулем такой техники", - заявил лидер партии.

Кроме того, Миронов подчеркнул, что вопросы безопасности, регулирования мототранспорта и поддержки мотосообщества станут одними из главных тем работы нового объединения.