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Мединский призвал лечить людей, отдающих приказ бить по музею в Севастополе - РИА Новости, 10.06.2026
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18:48 10.06.2026
Мединский призвал лечить людей, отдающих приказ бить по музею в Севастополе

Мединский призвал лечить людей, отдающих приказы бить по панораме в Севастополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар по музею-панораме в Севастополе, в результате которого разгорелся пожар.
  • По словам Мединского, люди, отдающие подобные приказы, имеют деформированное сознание и нуждаются в лечении.
  • Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Людей, которые отдают приказ бить по музею-панораме в Севастополе, надо лечить, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
"Люди, которые отдают подобные приказы, - это люди с глубоко деформированным сознанием. Это люди, которых надо лечить", - сказал Мединский ИС "Вести".
Помощник президента сравнил атаку украинских боевиков с ударами фашистов в 1942 году.
"Люди, которые это делают, они понимают, какую реакцию они вызовут? Они думают, что кого-то напугают? Они думают, что сломают веру в то, что Севастополь – город русских моряков, что мы думать как-то по-другому станем, испугаемся? Если вы хотите поставить цель побольнее уколоть, как говорится, допрыгаетесь", - сказал Мединский.
"История чертовски злобная и упрямая старушка. Иногда она повторяется и по два, и по три раза, чтобы вбить нам в голову: не повторяйте те же самые ошибки, задумайтесь… История – плохой учитель, но она отличный надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки", - добавил Мединский.
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