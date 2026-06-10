Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ нанесли удар по музею-панораме в Севастополе, в результате которого разгорелся пожар.

По словам Мединского, люди, отдающие подобные приказы, имеют деформированное сознание и нуждаются в лечении.

Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Людей, которые отдают приказ бить по музею-панораме в Севастополе, надо лечить, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.

ИС "Вести". "Люди, которые отдают подобные приказы, - это люди с глубоко деформированным сознанием. Это люди, которых надо лечить", - сказал Мединский

Помощник президента сравнил атаку украинских боевиков с ударами фашистов в 1942 году.

"Люди, которые это делают, они понимают, какую реакцию они вызовут? Они думают, что кого-то напугают? Они думают, что сломают веру в то, что Севастополь – город русских моряков, что мы думать как-то по-другому станем, испугаемся? Если вы хотите поставить цель побольнее уколоть, как говорится, допрыгаетесь", - сказал Мединский.