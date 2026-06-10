В Балашихе завели дело после истории с подростком, угрожавшим детям в лифте

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по информации в СМИ о том, что 17-летний подросток оскорблял и угрожал двум мальчикам в лифте в Балашихе, сообщили РИА Новости подмосковном главке СК РФ.