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В Балашихе завели дело после истории с подростком, угрожавшим детям в лифте - РИА Новости, 10.06.2026
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15:55 10.06.2026 (обновлено: 16:22 10.06.2026)
В Балашихе завели дело после истории с подростком, угрожавшим детям в лифте

В Балашихе завели дело после истории с угрожавшим 2 детям в лифте подростком

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По данным СМИ, в Балашихе 17-летний молодой человек в лифте многоквартирного дома оскорблял и угрожал двоим мальчикам 8 и 11 лет.
  • Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.
  • Юноша уже найден и скоро будет доставлен на допрос, прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по информации в СМИ о том, что 17-летний подросток оскорблял и угрожал двум мальчикам в лифте в Балашихе, сообщили РИА Новости подмосковном главке СК РФ.
В ведомстве со ссылкой на СМИ сообщили, что в Балашихе 17-летний молодой человек в лифте многоквартирного дома оскорблял и угрожал двоим мальчикам 8 и 11 лет.
"По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления... "хулиганство", - сказали в ведомстве, добавив, что юноша уже найден и скоро будет доставлен на допрос.
Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Как добавили в прокуратуре Подмосковья, предварительно установлено, что подросток заставил встать одного из мальчиков на колени. Балашихинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента и привлечение подростка к установленной законом ответственности.
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