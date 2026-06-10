В Балашихе завели дело после истории с подростком, угрожавшим детям в лифте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По данным СМИ, в Балашихе 17-летний молодой человек в лифте многоквартирного дома оскорблял и угрожал двоим мальчикам 8 и 11 лет.
- Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.
- Юноша уже найден и скоро будет доставлен на допрос, прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по информации в СМИ о том, что 17-летний подросток оскорблял и угрожал двум мальчикам в лифте в Балашихе, сообщили РИА Новости подмосковном главке СК РФ.
В ведомстве со ссылкой на СМИ сообщили, что в Балашихе 17-летний молодой человек в лифте многоквартирного дома оскорблял и угрожал двоим мальчикам 8 и 11 лет.
"По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления... "хулиганство", - сказали в ведомстве, добавив, что юноша уже найден и скоро будет доставлен на допрос.
Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Как добавили в прокуратуре Подмосковья, предварительно установлено, что подросток заставил встать одного из мальчиков на колени. Балашихинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента и привлечение подростка к установленной законом ответственности.