В Тюмени мужчина избил ребенка прутом

ТЮМЕНЬ, 10 июн – РИА Новости. Мужчина в Тюмени избил металлическим прутом мальчика якобы из-за конфликта с сыном нападавшего, полиция установила его личность и проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

"Сотрудниками полиции проводится проверка по данному происшествию. После выяснения полных обстоятельств, действиям мужчины, который в настоящее время установлен, будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", - ответили РИА Новости в пресс-службе на просьбу прокомментировать происшествие.