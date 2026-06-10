В Тюмени мужчина избил ребенка прутом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тюмени мужчина избил 13-летнего мальчика металлическим прутом.
- Причиной нападения мог стать конфликт между пострадавшим и сыном мужчины.
- Полиция проводит проверку и даст правовую оценку действиям мужчины.
ТЮМЕНЬ, 10 июн – РИА Новости. Мужчина в Тюмени избил металлическим прутом мальчика якобы из-за конфликта с сыном нападавшего, полиция установила его личность и проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Информацию об избиении 13-летнего мальчика в Тюмени опубликовало местное интернет-издание со ссылкой на его спасительницу. По словам женщины, мужчина свалил мальчика на бетон, пару раз ударил металлическим прутом по спине, после бил ногами и руками по голове, отпустил его лишь тогда, когда она начала звать полицию. Причиной нападения якобы мог стать конфликт между пострадавшим и сыном мужчины.
"Сотрудниками полиции проводится проверка по данному происшествию. После выяснения полных обстоятельств, действиям мужчины, который в настоящее время установлен, будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", - ответили РИА Новости в пресс-службе на просьбу прокомментировать происшествие.