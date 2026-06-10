Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко открыл туристический форум "Путешествуй!" на ВДНХ - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:00 10.06.2026 (обновлено: 16:01 10.06.2026)
Чернышенко открыл туристический форум "Путешествуй!" на ВДНХ

Чернышенко открыл Международный туристический форум "Путешествуй!" на ВДНХ

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Чернышенко открыл VI Международный туристический форум "Путешествуй!", который проходит с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве.
  • Участниками форума являются регионы России, зарубежные страны и компании, которые представили свои лучшие туристические продукты.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко открыл Международный туристический форум "Путешествуй!", который проходит на ВДНХ, сообщил аппарат Чернышенко.
"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко открыл VI Международный туристический форум "Путешествуй!" и оценил его выставочную экспозицию. Это ключевое индустриальное событие проходит с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Путин отметил значение форума "Путешествуй!" для сферы туризма
Вчера, 10:18
В аппарате рассказали, что церемония открытия стартовала с торжественного парада участников выставочной экспозиции – регионов России, зарубежных стран и компаний-участников. Вместе с Чернышенко в открытии приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков и заместитель директора Фонда "Росконгресс" Владимир Затынайко.
"Участники VI Международного форума "Путешествуй!" – регионы и компании – представили свои лучшие туристические продукты. И у нас есть уникальный шанс выбрать путешествие своей мечты", - добавил вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-14 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Девушка на прогулке в горах - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Названы самые привлекательные для россиян виды нишевого туризма
30 мая, 08:47
 
ТуризмРоссияМоскваДмитрий ЧернышенкоФонд "Росконгресс"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала