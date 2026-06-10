Чернышенко открыл туристический форум "Путешествуй!" на ВДНХ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Чернышенко открыл VI Международный туристический форум "Путешествуй!", который проходит с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве.
- Участниками форума являются регионы России, зарубежные страны и компании, которые представили свои лучшие туристические продукты.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко открыл Международный туристический форум "Путешествуй!", который проходит на ВДНХ, сообщил аппарат Чернышенко.
"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко открыл VI Международный туристический форум "Путешествуй!" и оценил его выставочную экспозицию. Это ключевое индустриальное событие проходит с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве", - говорится в сообщении.
В аппарате рассказали, что церемония открытия стартовала с торжественного парада участников выставочной экспозиции – регионов России, зарубежных стран и компаний-участников. Вместе с Чернышенко в открытии приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков и заместитель директора Фонда "Росконгресс" Владимир Затынайко.
"Участники VI Международного форума "Путешествуй!" – регионы и компании – представили свои лучшие туристические продукты. И у нас есть уникальный шанс выбрать путешествие своей мечты", - добавил вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-14 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.