Дмитрий Чернышенко: Россия достойно возвращается в мировой спорт

Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены и делает это весьма достойно, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства также рассказал о снятии ограничений с ряда российских атлетов, интересе иностранцев к путешествиям по России и новой системе высшего образования.

— Дмитрий Николаевич, университеты активно переходят на новую модель высшего образования. Как мы теперь будем называть российских студентов? Появится ли новый термин?

— Думаю, новый термин студенты быстро придумают сами — ребята у нас креативные. Конечно, старт реформе мы дали не для того, чтобы просто сменить вывеску. Болонскую систему Россия прошла, взяла от нее все лучшее. Теперь пришло время идти дальше — выстраивать свою, суверенную модель. Мы не собираемся отказываться ни от практик советской школы, ни от наработок последних лет. Переход должен быть мягким и гармоничным. В 2023 году по поручению президента Владимира Владимировича Путина в шести ведущих вузах был запущен пилотный проект. Привычное деление на бакалавриат и магистратуру уступает место более гибкой системе из трех уровней: базовое высшее образование — бакалавриат, специалитет — срок обучения от четырех до шести лет. Специализированное высшее образование — магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка — срок обучения от одного до двух лет. Аспирантура — адьюнктура — срок обучения от трех до четырех лет.

Ключевых принципов четыре. Первый — знаний должно хватать, чтобы сразу выйти на рынок труда. Второй — фундаментальность и единая концепция социогуманитарных дисциплин. Третий — гибкие сроки обучения и связь с запросами экономики. Четвертый — понятные работодателю квалификации. В этом году по пилотным программам учатся около 30 тысяч ребят. А с предстоящего учебного года по решению президента "пилот" расширится до 17 вузов — медицинские, педагогические, инженерные — и продлится до 2030 года. Уже готовы порядка 580 программ, по ним будут учиться более 70 тысяч студентов.

— Недавно в школах прозвучали последние звонки. Как прошел учебный год и чего ждать от приемной кампании?

— Учебный год прошел в штатном режиме. В этот раз впервые по поручению главы государства основной период государственной итоговой аттестации стартовал 1 июня. Расписание экзаменов синхронизировали с окончанием учебного года, это удобно для учителей и ребят. На ЕГЭ зарегистрировались более 700 тысяч участников — 747 191 человек, из них 663 261 — выпускник текущего года, и более одного миллиона шестисот тысяч человек — 1 682 954 — на ОГЭ. С 2024 года видим, что растет интерес к естественным наукам. Впервые за долгое время на профильную математику записалось почти на 18 тысяч человек больше, чем на базовую.

Что касается приемной кампании, она традиционно начнется 20 июня. В новом учебном году абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч — в высшем образовании. Приоритет отдаем инженерным — 263 816 мест, медицинским — 57 721 — и педагогическим специальностям — 78 998. Более 83 тысяч мест направили для приема по договорам о целевом обучении. Квота детализирована по заказчикам, направлениям подготовки, университетам и регионам трудоустройства. Это более качественный подход к подготовке востребованных специалистов под запросы отраслей. Желаю всем выпускникам достойно сдать экзамены и поступить туда, куда они мечтают.

— Совсем скоро начнется Международный туристический форум "Путешествуй!". Как сегодня развивается внутренний туризм? И едут ли к нам иностранные туристы?

— Внутренний туристический поток в России растет. Во многом этому способствуют меры нацпроекта "Туризм и гостеприимство" — развитие инфраструктуры, создание новых маршрутов и другие. В прошлом году наши граждане совершили порядка 92 миллионов поездок по стране — на 2,2 процента больше, чем годом ранее. Положительную динамику наблюдаем и по итогам первого квартала текущего года. Число турпоездок за январь-апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло более чем на семь процентов — на 7,28 процента — и составило более 26 миллионов — 26,7 миллиона турпоездок. Видим и большой интерес зарубежных туристов к путешествиям в Россию. В прошлом году нашу страну посетили почти шесть миллионов иностранных гостей. При этом более десяти процентов всех поездок пришлись на арабские страны — страны Ближнего Востока, Турция, Египет, — 660 тысяч человек, более чем в два раза больше, чем в доковидный период — 303 тысячи. К нам также активно едут гости из Китая, Индии и, конечно, из стран СНГ. В 2026-м рассчитываем принять до семи миллионов зарубежных гостей, а к 2030-му — выйти на ежегодный показатель в 16 миллионов.

— С каким количеством стран у России сейчас действует безвизовый режим? С какими странами Россия планирует отменить визы в ближайшее время?

— Мы продолжаем активно работать над упрощением условий въезда иностранных гостей в Россию. Сегодня гражданам уже порядка 70 зарубежных государств виза для въезда в нашу страну не нужна. В прошлом году отменили визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.

Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном.

Также расширили действие электронной визы в Россию — с 53 до 64 стран, а срок пребывания по ней увеличили с 16 до 30 дней. Прорабатываем с МИД расширение списка на электронную визу — Египет, Эфиопия, Танзания — и возможность ее многократного использования.

— Российским гимнастам разрешили выступать на международных турнирах с флагом и гимном. Можно ли сказать, что спорт перестает быть политизированным?

— Да, действительно, во второй половине мая с наших гимнастов сняли ограничения — Исполком Международной федерации гимнастики и Исполком Европейского гимнастического союза — и теперь они могут выступать под своим флагом и гимном. Важно, что допуск распространяется на все пять гимнастических видов спорта: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Как подчеркивает наш президент, Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены и делает это весьма достойно. Это позитивная тенденция. Большую совместную работу ведут Министерство спорта, Олимпийский комитет России и наши спортивные федерации. Видим готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета. Сегодня наши юниоры могут равноправно — с флагом, гимном и национальной символикой — соревноваться на мировой арене в 24 олимпийских видах спорта: фехтование, конный спорт, тяжелая атлетика, триатлон, современное пятиборье, волейбол, бейсбол и софтбол, ски-альпинизм, керлинг, дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте и самбо.

Взрослые спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта: дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо, фехтование и самбо.