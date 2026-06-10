Черешня в России за две недели подешевела на четверть

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. С поступлением первого отечественного урожая ягод на российские прилавки цена на черешню в торговых сетях за две последние недели сократилась на 24%, до 610 рублей за килограмм, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

"Черешня - сезонная ягода, и ее цена снижается с началом сбора урожая на юге страны. В этом году из-за прохладной весны сбор сдвинулся ближе к июню, и с поступлением первого отечественного урожая цена пошла вниз. За две недели черешня в крупных торговых сетях подешевела на 24%, с 800 рублей за килограмм в конце мая до 610 рублей в начале июня", - сказал он.