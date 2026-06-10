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Черешня в России за две недели подешевела на четверть - РИА Новости, 10.06.2026
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02:12 10.06.2026
Черешня в России за две недели подешевела на четверть

Цена на черешню в российских магазинах снизилась на 24 процента

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа ягоды
Продажа ягоды - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цена на черешню в российских торговых сетях снизилась на 24% за две последние недели, до 610 рублей за килограмм.
  • Снижение цены на черешню связано с поступлением первого отечественного урожая.
  • Спрос на ягоды в России растет примерно на 8–12% ежегодно в натуральном выражении из-за тренда на здоровый образ жизни.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. С поступлением первого отечественного урожая ягод на российские прилавки цена на черешню в торговых сетях за две последние недели сократилась на 24%, до 610 рублей за килограмм, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"Черешня - сезонная ягода, и ее цена снижается с началом сбора урожая на юге страны. В этом году из-за прохладной весны сбор сдвинулся ближе к июню, и с поступлением первого отечественного урожая цена пошла вниз. За две недели черешня в крупных торговых сетях подешевела на 24%, с 800 рублей за килограмм в конце мая до 610 рублей в начале июня", - сказал он.
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Богданов отметил, что такая динамика характерна для всех сезонных ягод: с поступлением отечественного урожая предложение расширяется и происходит коррекция цен.
В зависимости от формата магазина на полке представлено от 1 до 4 позиций черешни: российской, а также из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Торговые сети расширяют сотрудничество с отечественными производителями, чтобы по мере набора сезона предлагать широкий выбор ягод по доступным ценам.
Спрос на ягоды в России устойчиво растет уже несколько лет: по оценкам торговых сетей, входящих в АКОРТ, он увеличивается примерно на 8-12% ежегодно в натуральном выражении. Основной драйвер - тренд на здоровый образ жизни: покупатели все чаще включают ягоды в повседневный рацион как натуральный источник витаминов.
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