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В Белгородской области два человека пострадали после атак ВСУ - РИА Новости, 10.06.2026
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15:23 10.06.2026
В Белгородской области два человека пострадали после атак ВСУ

Сотрудник МЧС и житель Грайворонского округа пострадали после атак ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали сотрудник МЧС и житель Грайворонского округа.
  • В Шебекино при детонации дрона на территории коммерческого объекта увеличилось до двух человек количество пострадавших, среди них — боец подразделения «Орлан», получивший осколочное ранение кисти, и сотрудник МЧС с акубаротравмой.
  • В селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль, боец «БАРС-Белгород» доставил мужчину с множественными осколочными ранениями в Грайворонскую ЦРБ.
*БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Сотрудник МЧС и житель Грайворонского округа пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область, сообщили в оперштабе региона.
Ранее ведомство информировало, что в Шебекино в результате атаки дрона ВСУ на коммерческий объект осколочное ранение кисти получил боец подразделения "Орлан".
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"Количество пострадавших в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта в городе Шебекино увеличилось до двух человек. В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирован сотрудник МЧС, получивший акубаротравму", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
По данным оперштаба, в селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Бойцы "БАРС-Белгород" доставили мужчину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки, рук и ног в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи его переведут в областную клиническую больницу.
Помимо этого, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон ударил по территории предприятия, в Шебекино дрон сдетонировал на парковке, повредив пять машин, а при атаке второго беспилотника выбиты окна административного здания предприятия. В селе Маломихайловка от удара FPV-дрона сгорела кабина грузового автомобиля. В Валуйском округе в селе Долгое детонация дрона повредила два частных дома и надворной постройки, уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьБелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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