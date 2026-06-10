В Белгородской области два человека пострадали после атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали сотрудник МЧС и житель Грайворонского округа.
- В Шебекино при детонации дрона на территории коммерческого объекта увеличилось до двух человек количество пострадавших, среди них — боец подразделения «Орлан», получивший осколочное ранение кисти, и сотрудник МЧС с акубаротравмой.
- В селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль, боец «БАРС-Белгород» доставил мужчину с множественными осколочными ранениями в Грайворонскую ЦРБ.
*БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Сотрудник МЧС и житель Грайворонского округа пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область, сообщили в оперштабе региона.
По данным оперштаба, в селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Бойцы "БАРС-Белгород" доставили мужчину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки, рук и ног в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи его переведут в областную клиническую больницу.
Помимо этого, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон ударил по территории предприятия, в Шебекино дрон сдетонировал на парковке, повредив пять машин, а при атаке второго беспилотника выбиты окна административного здания предприятия. В селе Маломихайловка от удара FPV-дрона сгорела кабина грузового автомобиля. В Валуйском округе в селе Долгое детонация дрона повредила два частных дома и надворной постройки, уточнили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18