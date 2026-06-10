В Белгородской области два человека пострадали после атак ВСУ

По данным оперштаба, в селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Бойцы "БАРС-Белгород" доставили мужчину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки, рук и ног в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи его переведут в областную клиническую больницу.

Помимо этого, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон ударил по территории предприятия, в Шебекино дрон сдетонировал на парковке, повредив пять машин, а при атаке второго беспилотника выбиты окна административного здания предприятия. В селе Маломихайловка от удара FPV-дрона сгорела кабина грузового автомобиля. В Валуйском округе в селе Долгое детонация дрона повредила два частных дома и надворной постройки, уточнили в ведомстве.