В Чечне легковой автомобиль врезался в пожарное депо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Легковой автомобиль на высокой скорости врезался в пожарное депо в Чечне.
- Два сотрудника МЧС погибли, трое госпитализированы, двое получили ушибы разной степени.
ГРОЗНЫЙ, 10 июн — РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в пожарное депо в Чечне, два сотрудника МЧС погибли, трое госпитализированы, двое получили ушибы разной степени, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Чечне.
"Сегодня при исполнении служебного долга трагически погибли командир отделения второй ПСЧ старший сержант внутренней службы Умар Дишниев и старший пожарный второй ПСЧ сержант внутренней службы Мовсар Авдуев. Во время утреннего развода при проведении приема-сдачи дежурства в пожарное депо, протаранив ворота, на высокой скорости врезался легковой автомобиль. В результате происшествия двое сотрудников погибли, трое госпитализированы, двое получили ушибы разной степени", - говорится в сообщении.
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19 мая 2025, 08:21