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В Чечне легковой автомобиль врезался в пожарное депо - РИА Новости, 10.06.2026
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15:02 10.06.2026 (обновлено: 15:04 10.06.2026)
В Чечне легковой автомобиль врезался в пожарное депо

В Чечне легковой автомобиль врезался в пожарное депо, 2 сотрудника МЧС погибли

© ГУ МЧС России по Чеченской РеспубликеУмар Дишниев и Мовсар Авдуев
Умар Дишниев и Мовсар Авдуев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© ГУ МЧС России по Чеченской Республике
Умар Дишниев и Мовсар Авдуев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Легковой автомобиль на высокой скорости врезался в пожарное депо в Чечне.
  • Два сотрудника МЧС погибли, трое госпитализированы, двое получили ушибы разной степени.
ГРОЗНЫЙ, 10 июн — РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в пожарное депо в Чечне, два сотрудника МЧС погибли, трое госпитализированы, двое получили ушибы разной степени, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Чечне.
"Сегодня при исполнении служебного долга трагически погибли командир отделения второй ПСЧ старший сержант внутренней службы Умар Дишниев и старший пожарный второй ПСЧ сержант внутренней службы Мовсар Авдуев. Во время утреннего развода при проведении приема-сдачи дежурства в пожарное депо, протаранив ворота, на высокой скорости врезался легковой автомобиль. В результате происшествия двое сотрудников погибли, трое госпитализированы, двое получили ушибы разной степени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Дишниев служил в системе МЧС России с 2023 года, ему было 22 года. Авдуев служил в системе МЧС России с 2020 года, ему было 33 года.
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