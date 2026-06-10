В Чечне легковой автомобиль врезался в пожарное депо

"Сегодня при исполнении служебного долга трагически погибли командир отделения второй ПСЧ старший сержант внутренней службы Умар Дишниев и старший пожарный второй ПСЧ сержант внутренней службы Мовсар Авдуев. Во время утреннего развода при проведении приема-сдачи дежурства в пожарное депо, протаранив ворота, на высокой скорости врезался легковой автомобиль. В результате происшествия двое сотрудников погибли, трое госпитализированы, двое получили ушибы разной степени", - говорится в сообщении.