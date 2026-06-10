МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя протесты в североирландском Белфасте после нападения суданца на прохожего, заявил, что политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера подпитывает конфликты.

Он также задался вопросом, почему Стармер хочет отложить свою отставку до самого унизительного момента, когда вся его политика приведет "к эпическому взрыву ненависти и разочарования". По словам Дмитриева, исцеление Британии может начаться только после отставки Стармера.