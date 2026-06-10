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Дмитриев высказался о протестах в Белфасте - РИА Новости, 10.06.2026
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03:10 10.06.2026 (обновлено: 09:13 10.06.2026)
Дмитриев высказался о протестах в Белфасте

Глава РФПИ Дмитриев: политика Стармера подпитывает конфликты

© REUTERS / Isabel InfantesСотрудники полиции в районе антииммигрантских протестов в Белфасте
Сотрудники полиции в районе антииммигрантских протестов в Белфасте - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Сотрудники полиции в районе антииммигрантских протестов в Белфасте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера подпитывает конфликты.
  • Так он прокомментировал протесты в североирландском Белфасте после нападения суданца на прохожего.
  • Он также задался вопросом, почему Стармер хочет отложить свою отставку до самого унизительного момента, когда вся его политика приведет "к эпическому взрыву ненависти и разочарования".
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя протесты в североирландском Белфасте после нападения суданца на прохожего, заявил, что политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера подпитывает конфликты.
В понедельник полиция Северной Ирландии предъявила обвинения мигранту из Судана в покушении на убийство. Мужчина напал на жертву на одной из улиц Белфаста и нанес тяжелые раны в лицо и шею. Пострадавший поступил в больницу в тяжелом состоянии. На кадрах инцидента, размещенных в интернете, видно, как нападавший нанес жертве несколько ударов в голову, после чего попытался обезглавить. Прохожие вмешались и остановили преступника. По данным Belfast Telegraph, после нападения в Северной Ирландии вспыхнули протесты.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Дмитриев допустил, что политика Стармера может привести к революции
9 июня, 14:53
"Политика Стармера подпитывает конфликты", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X в ответ на кадры беспорядков в Белфасте.
Он также задался вопросом, почему Стармер хочет отложить свою отставку до самого унизительного момента, когда вся его политика приведет "к эпическому взрыву ненависти и разочарования". По словам Дмитриева, исцеление Британии может начаться только после отставки Стармера.
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9 июня, 16:51
 
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