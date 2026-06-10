Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера подпитывает конфликты.
- Так он прокомментировал протесты в североирландском Белфасте после нападения суданца на прохожего.
- Он также задался вопросом, почему Стармер хочет отложить свою отставку до самого унизительного момента, когда вся его политика приведет "к эпическому взрыву ненависти и разочарования".
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя протесты в североирландском Белфасте после нападения суданца на прохожего, заявил, что политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера подпитывает конфликты.
В понедельник полиция Северной Ирландии предъявила обвинения мигранту из Судана в покушении на убийство. Мужчина напал на жертву на одной из улиц Белфаста и нанес тяжелые раны в лицо и шею. Пострадавший поступил в больницу в тяжелом состоянии. На кадрах инцидента, размещенных в интернете, видно, как нападавший нанес жертве несколько ударов в голову, после чего попытался обезглавить. Прохожие вмешались и остановили преступника. По данным Belfast Telegraph, после нападения в Северной Ирландии вспыхнули протесты.
Он также задался вопросом, почему Стармер хочет отложить свою отставку до самого унизительного момента, когда вся его политика приведет "к эпическому взрыву ненависти и разочарования". По словам Дмитриева, исцеление Британии может начаться только после отставки Стармера.