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Немецкая бронетанковая бригада провела учения у белорусской границы - РИА Новости, 10.06.2026
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15:41 10.06.2026
Немецкая бронетанковая бригада провела учения у белорусской границы

DPA: немецкая бронетанковая бригада впервые провела учения в Литве

© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бронетанковая бригада бундесвера в Литве впервые провела боевые учения вблизи белорусской границы в рамках маневров Freedom Shield 2026.
  • Маневры проводятся на полигоне в Пабраде, расположенном в 15 километрах от границы с Белоруссией.
  • В учениях будут участвовать 2,9 тысячи военнослужащих и около 800 единиц техники из семи стран НАТО.
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Бронетанковая бригада бундесвера (ВС ФРГ), расквартированная в Литве, впервые провела боевые учения вблизи белорусской границы в рамках маневров Freedom Shield 2026, сообщило агентство DPA со ссылкой на командира бригады Кристофа Хубера.
"Немецкая бронетанковая бригада в Литве впервые провела боевые учения на территории этого балтийского государства-члена НАТО", - говорится в материале DPA.
Уточняется, что маневры проводятся на полигоне в Пабраде, расположенном в 15 километрах от границы с Белоруссией.
По данным DPA, к 2027 году немецкая бригада будет насчитывать 4,8 тысячи военнослужащих и 200 гражданских сотрудников.
Армия Литвы ранее сообщила, что в ходе учений будут сосредоточены 2,9 тысячи военнослужащих и около 800 единиц техники из семи стран НАТО. Военные будут тренироваться с использованием дронов, минометов, артиллерии, боевых вертолетов, танков и бронированных боевых машин пехоты. Во время учений будет использоваться система AGDUS, предназначенная для симуляции боевых действий. Отмечалось, что в учениях также примут участие военнослужащие других подразделений бундесвера и Сухопутных войск Литвы.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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