Немецкая бронетанковая бригада провела учения у белорусской границы

Армия Литвы ранее сообщила, что в ходе учений будут сосредоточены 2,9 тысячи военнослужащих и около 800 единиц техники из семи стран НАТО. Военные будут тренироваться с использованием дронов, минометов, артиллерии, боевых вертолетов, танков и бронированных боевых машин пехоты. Во время учений будет использоваться система AGDUS, предназначенная для симуляции боевых действий. Отмечалось, что в учениях также примут участие военнослужащие других подразделений бундесвера и Сухопутных войск Литвы.