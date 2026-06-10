Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бригада морской пехоты ВСУ понесла существенные потери в Чугуеве Харьковской области.
- Потери были нанесены 39-й бригаде морской пехоты в результате комплексного огневого поражения по местам их размещения.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бригада морской пехоты ВСУ понесла существенные потери после поражения места их размещения в Чугуеве Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Жители Чугуева подтвердили, что в результате комплексного огневого поражения по местам размещения националистов существенные потери понесла 39-я бригада морской пехоты", - сообщил собеседник агентства.