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Бригада морской пехоты ВСУ понесла потери после удара в Харьковской области - РИА Новости, 10.06.2026
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09:37 10.06.2026
Бригада морской пехоты ВСУ понесла потери после удара в Харьковской области

Бригада морской пехоты ВСУ понесла потери в Чугуеве в Харьковской области

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бригада морской пехоты ВСУ понесла существенные потери в Чугуеве Харьковской области.
  • Потери были нанесены 39-й бригаде морской пехоты в результате комплексного огневого поражения по местам их размещения.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бригада морской пехоты ВСУ понесла существенные потери после поражения места их размещения в Чугуеве Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Жители Чугуева подтвердили, что в результате комплексного огневого поражения по местам размещения националистов существенные потери понесла 39-я бригада морской пехоты", - сообщил собеседник агентства.
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