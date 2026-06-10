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Оператор БПЛА рассказал о выборе между типами дронов на службе в БПС - РИА Новости, 10.06.2026
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08:11 10.06.2026
Оператор БПЛА рассказал о выборе между типами дронов на службе в БПС

Студент, ставший оператором БПЛА, рассказал о выборе между типами дронов в БПС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студент Югорского государственного университета Олег Сенгепов подписал контракт и стал оператором БПЛА в войсках беспилотных систем группировки войск «Центр».
  • Олег Сенгепов выбрал для работы авиационные беспилотники и должен определиться с конкретной моделью: «Геранями», БМ-35 или FPV-дронами.
  • Военнослужащий Ильнас Шарифзанов, ранее обучавшийся в Ульяновском государственном университете, стал техником БПЛА и занимается прошивкой и перепрошивкой дронов для стабильной работы в боевых условиях.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Студент Югорского государственного университета Олег Сенгепов, подписавший контракт и ставший оператором БПЛА войск беспилотных систем (БПС) группировки войск "Центр", рассказал, что перед обучением ему предоставили выбор не только типа дрона, но и конкретной модели, с которой он хотел бы работать, сообщило Минобороны.
Сенгепов участвовал в телемосте, организованном между военнослужащими БПС группировки "Центр" и студентами из Самары.
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"У меня сразу спросили, чем есть интерес управлять? Может, катерами какими-то беспилотными, может, наземными, воздушными?", - рассказал Сенгепов.
Он отметил, что выбрал авиационные беспилотники и сейчас должен определиться, с какими именно будет работать - "Геранями", БМ-35 или FPV-дронами.
Другой военнослужащий войск беспилотных систем Ильнас Шарифзанов, который был студентом Ульяновского государственного университета, взял академический отпуск и стал техником БПЛА, рассказал, что занимается прошивкой и перепрошивкой дронов, чтобы они стабильно работали в боевых условиях. Также, по его словам, среди техников есть электрики и сборщики.
В МО РФ уточнили, что во время телемоста бойцы продемонстрировали студентам свои навыки по управлению беспилотниками, приобретенные в ходе боевой подготовки, а также рассказали несколько примеров реальной боевой работы.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииСамараРоссияУльяновский государственный университет
 
 
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