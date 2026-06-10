Оператор БПЛА рассказал о выборе между типами дронов на службе в БПС

"У меня сразу спросили, чем есть интерес управлять? Может, катерами какими-то беспилотными, может, наземными, воздушными?", - рассказал Сенгепов.

Он отметил, что выбрал авиационные беспилотники и сейчас должен определиться, с какими именно будет работать - "Геранями", БМ-35 или FPV-дронами.