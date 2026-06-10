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Пострадавших при атаке БПЛА в Самарской области госпитализировали - РИА Новости, 10.06.2026
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16:49 10.06.2026
Пострадавших при атаке БПЛА в Самарской области госпитализировали

В Самарской области госпитализировали троих жителей, пострадавших при атаке БПЛА

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Утром Самарская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ, было сбито несколько десятков БПЛА.
  • Трое пострадавших в результате атаки госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Трое жителей, пострадавших при массированной атаке БПЛА на Самарскую область в среду, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев проинформировал жителей, что утром регион подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Было сбито несколько десятков БПЛА. В результате атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях. Кроме того, пострадали трое жителей региона.
"Средняя степень тяжести. Госпитализированы", - ответили в областном правительстве на вопрос о состоянии пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ.
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