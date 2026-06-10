Над Севастополем сбили десять БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Севастополем сбито десять БПЛА.
- Военные продолжают отражать атаку ВСУ, по предварительной информации, никто из людей не пострадал.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Десять БПЛА сбито над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 10 БПЛА в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент. По предварительной информации никто из людей не пострадал", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
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