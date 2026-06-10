Туризм в Латвии пострадал из-за украинских дронов, пишет Reuters

"Столкнувшись с перспективой необходимости искать убежище от сбившихся с курса украинских ударных беспилотников, туристы избегают поездок, и около 500 малых предприятий, чья работа зависит от них, находятся на грани финансовых трудностей", - сообщает агентство со ссылкой на представителя отрасли Елену Кияско.

Она заявила, что, согласно опросу, проведенному ее ассоциацией туристических предприятий, 85% из них столкнулись с отменой бронирований из-за опасений по поводу БПЛА, а некоторые и вовсе потеряли более половины своих будущих заказов.