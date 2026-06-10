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Туризм в Латвии пострадал из-за украинских дронов, пишет Reuters - РИА Новости, 10.06.2026
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20:56 10.06.2026
Туризм в Латвии пострадал из-за украинских дронов, пишет Reuters

Reuters: туристы избегают поездок в Латвию из-за украинских дронов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристический сектор в восточной части Латвии пострадал из-за участившихся украинских БПЛА в воздушном пространстве страны.
  • Около 500 малых предприятий, чья работа зависит от туристов, находятся на грани финансовых трудностей.
  • Согласно опросу ассоциации туристических предприятий, 85% из них столкнулись с отменой бронирований из-за опасений по поводу БПЛА.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Туристический сектор в восточной части Латвии пострадал из-за участившихся украинских БПЛА в воздушном пространстве страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей отрасли.
В понедельник латвийские вооруженные силы сообщили, что истребители НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии.
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"Столкнувшись с перспективой необходимости искать убежище от сбившихся с курса украинских ударных беспилотников, туристы избегают поездок, и около 500 малых предприятий, чья работа зависит от них, находятся на грани финансовых трудностей", - сообщает агентство со ссылкой на представителя отрасли Елену Кияско.
Она заявила, что, согласно опросу, проведенному ее ассоциацией туристических предприятий, 85% из них столкнулись с отменой бронирований из-за опасений по поводу БПЛА, а некоторые и вовсе потеряли более половины своих будущих заказов.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Балтии. В воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников.
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