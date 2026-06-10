В Курской области умер один из раненых после атаки ВСУ на агрофирму

КУРСК, 10 июн - РИА Новости. Один из трех пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на агрофирму в Большесолдатском районе Курской области скончался в больнице, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Скорбные вести. Сегодня в больнице скончался один из трех пострадавших в результате атаки БПЛА на агрофирму в Большесолдатском районе. Виталию Семеновичу был 61 год. Приношу соболезнования родным и близким. Ужасная трагедия, которой нет и не может быть оправдания", - сообщил Хинштейн в своём канале на платформе "Макс".