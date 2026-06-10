В Курской области умер один из раненых после атаки ВСУ на агрофирму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один из трех пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на агрофирму в Большесолдатском районе Курской области скончался в больнице.
КУРСК, 10 июн - РИА Новости. Один из трех пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на агрофирму в Большесолдатском районе Курской области скончался в больнице, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Пятого июня Хинштейн сообщал, что трое мужчин получили ранения в результате атаки БПЛА ВСУ на агрофирму в Большесолдатском районе Курской области.
"Скорбные вести. Сегодня в больнице скончался один из трех пострадавших в результате атаки БПЛА на агрофирму в Большесолдатском районе. Виталию Семеновичу был 61 год. Приношу соболезнования родным и близким. Ужасная трагедия, которой нет и не может быть оправдания", - сообщил Хинштейн в своём канале на платформе "Макс".
Он добавил, что еще одна атака произошла в селе Илек Беловского района.
"Ранен 73-летний мужчина. У него множественные слепые осколочные ранения левых плеча, предплечья, бедра, голени и ожог левого плеча. Ему оказывают первую помощь и готовят к эвакуации в Курск. Желаю самого скорейшего выздоровления!" - сообщил глава региона.
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