Болгария приостановила санкции против России для поставки запчастей на АЭС

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"Данное исключение позволяет АЭС "Козлодуй" заключить контракт с выбранным подрядчиком... Кроме того, станция сможет импортировать из России изделия из железа и стали, необходимые для исполнения контрактов, перечисленных в приложениях к сегодняшнему решению", - говорится в постановлении совмина, опубликованном агентством БТА.