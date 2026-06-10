Рейтинг@Mail.ru
Болгария приостановила санкции против России для поставки запчастей на АЭС - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 10.06.2026
Болгария приостановила санкции против России для поставки запчастей на АЭС

Болгария приостановила санкции против России для поставки комплектующих на АЭС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Болгарии и ЕС
Флаги Болгарии и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Болгарии и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Болгарии временно сняло часть антироссийских санкций для поставки комплектующих для АЭС «Козлодуй».
  • АЭС «Козлодуй» сможет заключить контракт с российским подрядчиком и импортировать из России изделия из железа и стали.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство Болгарии в очередной раз предоставило временное снятие части антироссийских санкций для поставки оригинальных комплектующих для АЭС "Козлодуй".
В указе отмечается, что поскольку значительная часть систем и оборудования АЭС имеет российское происхождение, некоторые контракты на поставку изделий, необходимых для надежной и безопасной эксплуатации энергоблоков, должны быть заключены с российскими подрядчиками.
Здание парламента Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Болгарии оценили потери из-за санкций против России
10 ноября 2025, 03:42
«

"Данное исключение позволяет АЭС "Козлодуй" заключить контракт с выбранным подрядчиком... Кроме того, станция сможет импортировать из России изделия из железа и стали, необходимые для исполнения контрактов, перечисленных в приложениях к сегодняшнему решению", - говорится в постановлении совмина, опубликованном агентством БТА.

Предыдущая приостановка санкций для приобретения необходимого оборудования была оформлена в конце марта.
Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она одна из крупнейших в восточной Европе, но в 2006 году Болгария в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440.
Действующими на станции остались построенные Советским Союзом пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000 с установленной электрической мощностью в тысячу мегаваттов каждый.
Город София в Болгарии - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Посол России рассказала, как изменятся отношения с Болгарией при Радеве
21 апреля, 11:46
 
БолгарияРоссияСССРКозлодуйАЭС "Козлодуй"ВВЭР-1000
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала