Болгария приостановила санкции против России для поставки запчастей на АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Болгарии временно сняло часть антироссийских санкций для поставки комплектующих для АЭС «Козлодуй».
- АЭС «Козлодуй» сможет заключить контракт с российским подрядчиком и импортировать из России изделия из железа и стали.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство Болгарии в очередной раз предоставило временное снятие части антироссийских санкций для поставки оригинальных комплектующих для АЭС "Козлодуй".
В указе отмечается, что поскольку значительная часть систем и оборудования АЭС имеет российское происхождение, некоторые контракты на поставку изделий, необходимых для надежной и безопасной эксплуатации энергоблоков, должны быть заключены с российскими подрядчиками.
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"Данное исключение позволяет АЭС "Козлодуй" заключить контракт с выбранным подрядчиком... Кроме того, станция сможет импортировать из России изделия из железа и стали, необходимые для исполнения контрактов, перечисленных в приложениях к сегодняшнему решению", - говорится в постановлении совмина, опубликованном агентством БТА.
Предыдущая приостановка санкций для приобретения необходимого оборудования была оформлена в конце марта.
Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она одна из крупнейших в восточной Европе, но в 2006 году Болгария в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440.
Действующими на станции остались построенные Советским Союзом пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000 с установленной электрической мощностью в тысячу мегаваттов каждый.